Инстаблогера Севинч Садуллаеву, получившей пять суток ареста за «противоречащий этике» контент, решили обучить профессии и трудоустроить после её выхода из заключения. Об этом изданию Xabar.uz сообщила заместитель хокима Ташкента, глава управления семьи и женщин Нодира Умарова.

Мы писали, что Мирабадский уголовный суд по заявлению некой гражданки признал Севинч Садуллаеву (почти 310 тысяч подписчиков в Instagram) виновной в «мелком хулиганстве». Публикуя свои фотографии и видео, Севинч Садуллаева «умышленно игнорировала правила поведения в обществе и нарушила общественный порядок, что стало причиной обоснованных претензий граждан», посчитали в суде.

В своём аккаунте блогер выкладывает видео и фото — как свои, так и со своим молодым человеком. На снимках она часто в открытой одежде, иногда в купальнике. Многие фотографии сняты в Турции, регионах Узбекистана, есть снимки из Дубая. Блогер фотографируется на фоне дорогих машин и в дорогих интерьерах.

В постах она пишет о любви и счастье. В одном из сообщений она рассказывает, что у неё есть 1,5-годовалая дочь, с отцом которой она развелась во время беременности.

Нодира Умарова заявила Xabar.uz, что столичное управление семьи и женщин совместно с сотрудниками органов внутренних дел нашли 20-летнюю Севинч Садуллаеву, «чьи аморальные выходки, бесстыдные снимки и видео стали причиной обсуждений граждан», и поговорило с ней.

«В ходе суда были учтены неправильность совершённых ею действий и её раскаяние и в её отношении было назначено 5 суток ареста. Установлено, что после наказания в виде заключения гражданка С. С. будет взята под полный контроль, обучена профессии и размещена на постоянную работу. Управление семьи и женщин города Ташкента определило, что будет постоянно работать с гражданкой и проводить при помощи психологов коррекционные работы», — отметила она.