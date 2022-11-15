Инстаблогера Севинч Садуллаеву, получившей пять суток ареста за «противоречащий этике» контент, решили обучить профессии и трудоустроить после её выхода из заключения. Об этом изданию Xabar.uz сообщила заместитель хокима Ташкента, глава управления семьи и женщин Нодира Умарова.
Мы писали, что Мирабадский уголовный суд по заявлению некой гражданки признал Севинч Садуллаеву (почти 310 тысяч подписчиков в Instagram) виновной в «мелком хулиганстве». Публикуя свои фотографии и видео, Севинч Садуллаева «умышленно игнорировала правила поведения в обществе и нарушила общественный порядок, что стало причиной обоснованных претензий граждан», посчитали в суде.
В своём аккаунте блогер выкладывает видео и фото — как свои, так и со своим молодым человеком. На снимках она часто в открытой одежде, иногда в купальнике. Многие фотографии сняты в Турции, регионах Узбекистана, есть снимки из Дубая. Блогер фотографируется на фоне дорогих машин и в дорогих интерьерах.
В постах она пишет о любви и счастье. В одном из сообщений она рассказывает, что у неё есть 1,5-годовалая дочь, с отцом которой она развелась во время беременности.
Нодира Умарова заявила Xabar.uz, что столичное управление семьи и женщин совместно с сотрудниками органов внутренних дел нашли 20-летнюю Севинч Садуллаеву, «чьи аморальные выходки, бесстыдные снимки и видео стали причиной обсуждений граждан», и поговорило с ней.
«В ходе суда были учтены неправильность совершённых ею действий и её раскаяние и в её отношении было назначено 5 суток ареста. Установлено, что после наказания в виде заключения гражданка С. С. будет взята под полный контроль, обучена профессии и размещена на постоянную работу. Управление семьи и женщин города Ташкента определило, что будет постоянно работать с гражданкой и проводить при помощи психологов коррекционные работы», — отметила она.
AFM AFM
Не понимаю почему с одной стороны демократические преобразования, стремление к гражданскому, правовому обществу а с другой осуждение за какие-то “неправильные“ фотографии.
В современном обществе решениями должен руководить только закон, если ничьи права не ущемлены — никакого преступления нет. А если кому-то просто не нравятся чьи-то фотографии — так не нужно на них смотреть, пусть смотрит на те, которые нравятся, а осуждение за “неправильные“ фото — это нарушение прав того кто их публикует.
Мухаммад
А безработное население они не хотят обучить и трудоустроить?
Natalya Butorina
Где в законе написано, что нельзя фотографироваться в купальнике? Где написано, что нельзя фотографироваться в Дубае на фоне дорогих машин?
Может главу управления семьи и женщин Нодиру Умарову обучить какой-то нужной профессии и отправить на фабрику или в на ферму? Больше пользы будет стране.
Derezzed
Новости Уятландии.
Странно, что к психологу направили. Не ровен час — и их шайтанами назовут
Timur Kaiser
Кому и нужны коррекция и обучение профессии, так это главе управления. Если человеку дают срок, должен быть состав преступления по закону, а не “потому что уят“.
Freedom
Иногда читаешь такие новости и думаешь. Светская ли мы страна. У нас в стране свет отключают а тут блогера судят. Не аморально ли людей без света оставлять
Patima Muminova
Что я сейчас прочла? За что ее арестовали? За фото в купальнике? Управлении семьи и женщин больше нечем заняться?