Проект против насилия Nemolchi.uz и галерея 139 Documentary Center запустили фестиваль NeUyat. Его цель — разрушить культуру молчания вокруг такого явления, как сексуализированное насилие.

Организаторы считают, что проблема находится будто «под покровом»: она есть, но говорить о ней не принято — «уят» («стыдно»). Усугубляет ситуацию то, что общество клеймит позором не агрессоров, совершивших насилие, а пострадавших. Чаще всего это женщины и дети, которые «вели себя неправильно» и «спровоцировали».

«В обществе принято считать, что сексуализированное насилие происходит с теми, кто был не так одет, оказался в неподходящем месте, сказал или сделал что-то неправильное. Выставка показывает, что „неправильности“ не существует. Это тот вид насилия, который может коснуться каждого и случиться в любой момент», — говорит координатор проекта Nemolchi.uz Нигина Худайбергенова.

Стыд и чувство вины за случившееся, наложенное на пережитую травму, заставляет жертв молчать. Отсутствие огласки позволяет сексуализированным преступлениям существовать в серой зоне практически безнаказанно. Об этом пространство галереи буквально кричит. Холодное и необжитое, оно само по себе служит иллюстрацией того, как ничтожно мало тепла в жизни пострадавших от насилия и как много боли и безразличия.

За каждым арт-объектом, будь то инсталляция, фотоистория или картина — реальные истории пострадавших женщин или личный травматичный опыт авторов.

Художница и волонтёр Милана Гашева через двойственный образ брачного ложа и могилы обращается к проблеме сексуализированного насилия в семье, супружеского изнасилования, которое в обществе не осознаётся как противоправное действие. Часто, пытаясь уберечь семью от позора, родители выдают дочерей замуж за насильников. О том, сколько семейных уз расплетается на кладбище, неизвестно.





Руководительница проекта Nemolchi.uz Ирина Матвиенко рассказывает, что Государственный комитет Республики Узбекистан по статистике публикует данные по гендерным преступлениям. В 2021 году количество случаев изнасилования и покушений на изнасилование составило 335, из них 331 преступление совершили мужчины. Однако статистики по статьям 128 («Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет»), 128−1 («Вступление в половую связь с лицом в возрасте от 16−18 лет путем предоставления материальных ценностей либо имущественной выгоды») и 129 («Развратные действия в отношении лица, не достигшего 16 лет») Уголовного кодекса в открытом доступе нет.

«Порядка 300 случаев изнасилования в прошлом году — это маленькая статистика, учитывая плотность населения. Она свидетельствует о том, что этот вид преступления входит в категорию латентных. О них не сообщают в правоохранительные органы, потому что это табуированная тема», — говорит Ирина Матвиенко.





По её словам, латентные преступления опасны и тем, что совершают их безнаказанно. Насильники знают, что, скорее всего, о них не заявят. Если дело и заведут, то наказание будет мягкое. В качестве примера она приводит столичный кейс об изнасиловании 14-летней школьницы. Бывший учитель физкультуры и двое его подельников, вступившие в половую связь с девочкой, вышли из тюрьмы по условно-досрочному освобождению после того, как отсидели четверть срока (учитель вышел на свободу через год, подельники — через полгода).

«Государственная политика, которая выражается в мягком законодательстве, лояльном отношении к насильникам, способствует не профилактике таких преступлений, а созданию благодатной почвы для их совершения. Я усматриваю прямую ответственность государства за то, что у нас эти случаи замалчиваются, за то, что пострадавшие не обращаются в правоохранительные органы, за несоразмерность наказания. В итоге мы получаем низкую статистику и картинку, что всё у нас хорошо. В этой картинке мы жили 25 лет, и сейчас в этой сфере всё так же „прекрасно“, как тогда», — говорит Ирина Матвиенко.

Работа художницы Шохнигор Олмасовой фокусируется на том, что переживают пострадавшие от сексуализированного насилия, и попутно поднимает вопрос расследования преступлений такого рода. Она воссоздала в стенах галереи ванную комнату. Разбросанные по полу засохшие розы с чёрными стеблями и камень в воде вызывают оцепенение.

Подобное чувство, по словам Нигины Худайбергеновой, испытывают люди в первые часы после случившегося акта насилия — они не могут адекватно реагировать, действовать. Желание принять ванну, очиститься — естественный человеческий порыв, однако вместе с моральной «грязью» смываются и улики, что может помешать расследованию в случае, если пострадавшая подаст заявление в правоохранительные органы.





История, которая легла в основу инсталляции «III Трёхглавый кит» — автобиографичная. Художнице Кате Яновой из Москвы было 13 лет, когда её по дороге из школы до дома подстерёг мужчина. Угрожая ножом, он завёл девочку в подъезд и потребовал подняться с ним на верхний этаж.

«Мы прошли несколько пролётов, и когда остановились, мне удалось бежать. Я бежала домой так быстро, как только могла, проходя этаж за этажом и квартиру за квартирой. Я не думала звонить кому-то в звонок или стучать — ноги несли меня автономно», — делится воспоминаниями художница.

Её работа — это не только размышление о шансе на спасение и обстоятельствах, в которых им невозможно воспользоваться, но и о безразличии окружающего мира. Запертые двери, мелькавшие перед глазами испуганной девочки — единственные воспоминания, которым нашлось место в детском фотоальбоме.





Над выставкой NeUyat работали 11 художниц. В процессе подготовки они участвовали в воркшопах, на которых авторам объясняли, как деликатно работать с темой, какую терминологию использовать.

«Надеемся, что фестиваль и выставка помогут в повышении уровня осведомленности о проблеме.Только заявляя о проблеме громко, поддерживая пострадавших девушек можно справиться с табуированностью сексуализированного насилия и добиться изменений в сознании людей и на уровне принятия решений», — говорит Нигина Худайбергенова.





Выставка NeUyat в галерее 139 Documentary Center продлится до 2 декабря. Eё можно посмотреть со вторника по субботу с 10:00 до 19:00.

Программа фестиваля также включает в себя показ фильма «Убийственное лето» (1983), который состоится 18 ноября, и открытую лекцию о сексуализированном насилии — она пройдёт 25 ноября.

Вход на все мероприятия свободный.