Трое мужчин, вступившие в половые отношения с 14-летней школьницей в Ташкенте, вышли из тюрьмы по условно-досрочному освобождению (УДО). Об этом сообщает проект против насилия в Узбекистане Nemolchi.uz.

По данным проекта, инцидент произошёл 27 апреля 2021 года, когда учитель физкультуры ташкентской школы «заманил свою ученицу в заранее снятую квартиру, пригласив туда двух друзей».

«Они устроили игру в бутылочку, а затем склонили девочку к занятию сексом. Так как она не сопротивлялась, преступление квалифицировали не как групповое изнасилование, а по статье 128 УК „Вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет“. Апелляцию мама девочки проиграла», — говорится в сообщении.

Сообщается, что двое из осужденных находились в заключении всего полгода, а инициатор — бывший учитель по физкультуре в школе — был освобождён спустя 12 месяцев после заключения. Один из осужденных сейчас работает регистратором в медицинском центре, где, в том числе, обслуживают детей.

Пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана на запрос Nemolchi.uz сообщила, что А. Х. (1991 года рождения), ранее работавший учителем в школе в Мирабадском районе столицы, 11 ноября 2021 года был приговорён к 4 годам лишения свободы по пункту «а» части 2 статьи 128 УК (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет, совершенное повторно или опасным рецидивистом). Срок наказания стал исчисляться с 4 мая 2021 года.

Определением Зангиатинского районного суда по уголовным делам от 7 мая 2022 года неотбытая часть наказания сроком 2 года 11 месяцев и 27 суток лишения свободы заменена исправительными работами с удержанием 20% месячной заработной платы в пользу государства за этот период.

Знакомый учителя Б. Г. (1993) в ноябре 2021 года был приговорён к 2 годам лишения свободы по части 1 статьи 128 УК (вступление в половую связь с лицом, не достигшим 16 лет). Алмалыкский городской суд по уголовным делам 12 мая этого года заменил неотбытую часть наказания на исправительные работы сроком на 1 год 5 месяцев 29 дней с удержанием 20% от зарплаты в доход государства.

Другой соучастник М. М. (1994) был приговорён к 2 годам лишения свободы по части 1 статьи 128 УК. Ахангаранский районный суд по уголовным делам 12 мая также решил заменить неотбытую часть наказания в виде 1 года 5 месяцев 29 дней лишения свободы на исправительные работы с удержанием 15% от месячной заработной платы в пользу государства за этот период.

Мать девочки в конце апреля рассказала, как живет семья спустя год после происшествия.

Женщина развелась с супругом, когда дочь пошла в первый класс. По ее словам, ей стоило большого труда отдать детей в «элитную школу».

«Работала горничной с 8 утра до 12 ночи. Мы сдавали безумные деньги в фонд школы, в фонд класса, только чтобы дети учились там. Я свою жизнь положила, чтобы у них было всё. Ровно год назад эти твари отняли у меня всё, к чему я стремилась. Нам говорят: „Научитесь с этим жить“. Как с этим жить? Когда в один миг нас уничтожили, уничтожили целую семью. За год мы не научились с этим жить, стало только хуже. Если раньше это была только паника, сейчас осознание. Нам настолько тяжело. Тяжело моей дочери, тяжело мне. Я просто передать не могу, в каком кошмаре мы живем», — заявила она.

По её словам, ровно год она пытается добиться справедливости, но не знает, к чему это всё в итоге приведет.

«Когда вылезло всё наружу — нас не поддержали. Нам сказали: «Она ж сама пошла. Да, ей 14 лет, но она ж пошла сама к этим 30-летним мужикам…» Ей 14. Ей на тот момент [было] 14 лет. Господи, она ребенок, вы что от неё хотите… Мы прошли две независимые экспертизы. Обе подтвердили, что она не могла дать осознанного согласия по ряду причин. При этом нам сказали: «Сама пошла, сама виновата. Ну и что, что ей 14? Ну и что, что им 30? Она захотела, она с ним пошла», — сказала мать девочки.

Женщина заявила, что не понимает законодательство Узбекистана, «где укладывается, что 14-летний ребенок, будучи девственницей, захотел пойти по кругу с 30-летними мужиками».

Мать пострадавшей сообщила, что ей пришлось залезть в большие долги из-за услуг психологов и адвокатов.

«Я всё сделала для того, чтобы добиться правды. Я поняла одно: то, что я сделала — зря, потому что у них было больше денег. [Жалоба в Верховный суд, которую мы планируем подать] — наша последняя надежда на справедливость», — подчеркнула она.

Проект Nemolchi.uz неоднократно отмечал, что законодательство Узбекистана лояльно к людям, совершившим подобные преступления.

«Как мы видим, преступникам не обязательно отбывать в колонии даже эти минимальные сроки. Законы Узбекистана позволяют им выйти по УДО и не запрещают в дальнейшем работать с детьми. Возлагаем большие надежды на законодателей и депутатов, которые смогут изменить такие законы и защитить наших детей», — заявили в редакции проекта.

Ранее Nemolchi.uz предлагал внести изменения в законодательство Узбекистана, чтобы лучше защитить детей и подростков от сексуализированного насилия. Предложения включают уделять больше внимания предотвращению преступлений и внесение изменений в Уголовный кодекс.