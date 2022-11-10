Кабинет министров Узбекистана 8 ноября издал постановление, согласно которому с 1 января 2023 года в порядке эксперимента вводится система Tax Free по возврату иностранным гражданам сумм НДС, уплаченных ими при приобретении отдельных видов товаров у предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю в Узбекистане. Об этом сообщает пресс-служба Государственного налогового комитета.

На какие товары распространяется Tax Free

На товары, включённые в перечень, утверждённый постановлением, которые реализуются на объектах розничной торговли во всех регионах Узбекистана.

Это фрукты и орехи, парфюмерия и косметика, изделия из кожи и меха, деревянные изделия, ковры, плетёные корзины, шёлковые изделия, одежда и аксессуары для неё, обувь, керамические изделия, ножи, ножницы, кухонные принадлежности, бытовая техника, телефоны, записывающие устройства, часы, игрушки и спортивные товары (подробный список — в постановлении).

На какую сумму нужно совершить покупку

Общая сумма покупки товаров, подпадающих под систему Tax Free, должна составлять не меньше 1 млн сумов.

Магазины, продающие товары по системе Tax Free, будут обозначаться специальными знаками с текстом на узбекском и английском языках.

Товар не должен быть использованным в Узбекистане и должен быть в ручной клади или сопровождаемом багаже иностранных граждан.

Как иностранный гражданин может воспользоваться Tax Free

Для этого надо зарегистрироваться в мобильном приложении Soliq и отсканировать в нём чеки онлайн-ККМ с фискальным признаком за совершённые покупки.

Расчет суммы Tax Free и зачисление её на банковскую пластиковую карту или банковский счёт иностранного гражданина осуществляется ГУП «Солик-сервис» — оператором данной системы (он будет получать 10% возвращённой суммы). Все процессы можно отслеживать в режиме онлайн в мобильном приложении.

Иностранные граждане смогут оформить возврат НДС в течение трёх месяцев со дня покупки товаров при выезде с территории Узбекистана через международные аэропорты Ташкента, Самарканда, Бухары, Ферганы и Ургенча, обратившись оператору системы в аэропорту.

Когда будет возвращена сумма уплаченного налога

Сумма Tax Free будет возвращена после 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором была совершена покупка, после подтверждения статуса выезда иностранного гражданина с территории Узбекистана.

По итогам эксперимента с 2024 года пункты оформления возврата НДС будут поэтапно внедрены во всех международных аэропортах и вокзалах, а также пограничных пунктах пропуска Узбекистана.

При этом оператор системы либо будет выбран на условиях государственно-частного партнёрства, либо будет привлечена международная компания для этого.

О планах внедрения системы возврата иностранным гражданам суммы уплаченного НДС говорилось ещё в 2017 году. В июле 2019 года вышло постановление президента, которое предусматривало внедрение этой системы.