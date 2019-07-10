В Узбекистане планируется внедрить систему Tax Free — порядок возврата иностранным гражданам уплаченного налога на добавленную стоимость (НДС) за приобретенные товары при пересечении границы Узбекистана, следует из постановления президента «О дополнительных мерах по совершенствованию налогового администрирования» от 10 июля.

В России система возврата НДС для туристов из стран, не входящих в Евразийский союз (Россия, Беларусь, Армения, Казахстан и Кыргызстан) заработала в январе 2018 года. Туристы смогут возвращать НДС в размере 18% от стоимости покупки. Для того, чтобы иностранный турист получил возврат НДС, ему необходимо совершить покупку на сумму не менее 10 тысяч рублей (около 157 долларов).

В Беларуси система Tax free работает с 2013 года (для нерезидентов Евразийского экономического союза. Система распространяется на все товары, облагаемые по ставке 20%, и предусматривает возврат 15% от суммы покупки без НДС. Услуга доступна при приобретении товаров в течение одного дня в одном магазине, работающем по системе Tax Free, на сумму более 80 белорусских рублей (примерно 35 евро). Возврат денежных средств производится как наличными денежными средствами в Национальном аэропорту «Минск», так и безналичным перечислением на банковскую карту в течение 30 дней.

На территории Евросоюза путешественники, имеющие гражданство страны, не входящей в ЕС, могут получать возврат средств НДС за покупки вне магазинов системы duty-free в аэропортах: для этого необходимо сохранить чеки за покупку, а также потребовать у продавца или другого сотрудника магазина форму декларации на возврат НДС (VAT Refund).