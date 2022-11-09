Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра, сообщило РИА Новости.

«Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности», — заявил Сергей Суровикин.

«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — заявил командующий.

Сергей Суровикин уточнил, что «маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр».

Он также добавил, что из региона во время эвакуации, объявленной ранее, удалось вывезти более 115 тысяч человек.

С украинской стороны одним из первых это заявление прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной.

«Хочу подчеркнуть и буду подчеркивать: никакого вывода войск с правого берега [Днепра] нет. Они не отводятся. Их выбили украинские Вооруженные силы — тяжелейшим кровавым трудом, с потерями, с методичным прогрызанием обороны в очень непростых, тяжелейших условиях. Это закономерный исход», — заявил он.

Напомним, в конце сентября Россия провела референдумы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины о вхождении в ее состав в качестве субъектов федерации. Договоры о присоединении были подписаны спустя несколько дней.