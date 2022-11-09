Министр обороны России Сергей Шойгу согласился с предложением командующего объединенной группировкой российских войск Сергея Суровикина организовать оборону в Херсонской области по левому берегу Днепра, сообщило РИА Новости.
«Херсон и прилегающие населенные пункты не могут полноценно снабжаться и функционировать, жизни людей постоянно в опасности», — заявил Сергей Суровикин.
«Понимаю, что это очень непростое решение. В то же время мы сохраним, самое главное, жизни наших военнослужащих и в целом боеспособность группировки войск, держать которую на правом берегу в ограниченном районе бесперспективно. Кроме того, высвободится часть сил и средств, которая будет задействована для активных действий, в том числе наступательного порядка, на других направлениях в зоне проведения операции», — заявил командующий.
Сергей Суровикин уточнил, что «маневр войск будет осуществлен в ближайшие сроки, соединения и части займут подготовленные в инженерном отношении оборонительные рубежи и позиции на левом берегу реки Днепр».
Он также добавил, что из региона во время эвакуации, объявленной ранее, удалось вывезти более 115 тысяч человек.
С украинской стороны одним из первых это заявление прокомментировал советник Офиса президента Алексей Арестович в интервью журналистке Юлии Латыниной.
«Хочу подчеркнуть и буду подчеркивать: никакого вывода войск с правого берега [Днепра] нет. Они не отводятся. Их выбили украинские Вооруженные силы — тяжелейшим кровавым трудом, с потерями, с методичным прогрызанием обороны в очень непростых, тяжелейших условиях. Это закономерный исход», — заявил он.
Напомним, в конце сентября Россия провела референдумы в самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республиках, а также на захваченных территориях Запорожской и Херсонской областей Украины о вхождении в ее состав в качестве субъектов федерации. Договоры о присоединении были подписаны спустя несколько дней.
Thomass Mann
Очередной жест доброй воли? А как же Херсон навсегда с Россией? Великий геополитик опять всех переиграл.
RoVa
Наконечно жест доброй воли. Ждем жест доброй воли по границам 2013 года между РФ и Украиной.
Albert Sharafutdinov
Поздравляю
217 FiP
Российская армия как всегда победоносно отступает, а украинская следом трусливо гонит врага. А народ все равно схавает, прошу прощения за нелитературный язык. Будут так же с пеной у рта отстаивать правоту руководства, я уже не верю в их исцеление.
217 FiP
И переставший быть полезным России накануне отступления коллаборант Стремоусов так неожиданно попадает в ДТП с трагическом концом. Надеюсь всем все понятно с кем Украина имеет дело.