За вхождение самопровозглашенной Донецкой народной республики в состав РФ на референдуме проголосовало 99,23% избирателей. Такие данные объявила Центральная избирательная комиссия ДНР по итогам 100% протоколов, сообщило РИА Новости.

В голосовании приняли участие 2,1 миллиона избирателей, что составляет 97,51% от их общего числа. Против проголосовало 0,62% избирателей.

В самопровозглашенной Луганской народной республике, по данным ее ЦИК после обработки 100% бюллетеней, за вхождение в состав РФ проголосовало 98,42% жителей.

На территории Запорожской области, занятой с весны российскими войсками, за вхождение региона в состав России проголосовали 93,11% избирателей, отчитался ЦИК региона.

В Херсонской области, также подконтрольной России, по итогам подсчета 100% голосов 87,05% жителей также проголосовали за вхождение в состав РФ, результаты голосования были озвучены на заседании избирательной комиссии региона.

Реакции

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение референдумов на занятых Россией территориях своей страны в ходе заседания Совета безопасности ООН.

«На глазах у всего мира Россия проводит откровенный фарс под названием „референдум“ на оккупированной территории Украины. Под дулами автоматов людей заставляют заполнять какие-то бумажки для телекартинки. Цифры якобы результатов псевдореферендума были нарисованы заранее», — заявил он.

«Любые российские преступные действия ничего не меняют для нас. Мы не поддаемся на шантаж террористов», — подчеркнул Владимир Зеленский. Позже в видеообращении он добавил: «Мы будем действовать, чтобы защитить наших людей: и в Херсонской, и в Запорожской области, и в Донбассе, и в пока оккупированных районах Харьковщины, и в Крыму», — сказал он.

Заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло, выступая на заседании Совбеза, отметила, что голосование на референдумах проводилось не только на избирательных участках: «представители де-факто властей в сопровождении вооруженных людей также ходили от двери к двери с урнами для голосования».

Розмари Дикарло. Фото: ООН



С учетом того, что волеизъявления от жителей требовали во время активного вооруженного конфликта в районах, находящихся под контролем России и вне правовых и конституционных рамок Украины, заместитель генсека ООН полагает, что «их нельзя назвать подлинным выражением воли народа».

«Односторонние действия, направленные на то, чтобы придать видимость легитимности попытке одного государства присоединить силой территории другого государства, выставляя это как волеизъявление народа, не могут рассматриваться как законные по международному праву», — заявила заместитель генсека ООН. Розмари Дикарло подчеркнула, что ООН полностью привержена суверенитету, единству, независимости и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Кроме того, она напомнила, что Россия как оккупирующая держава обязана в соответствии с международным гуманитарным правом уважать законы Украины при управлении оккупированными территориями.

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила на заседании Совбеза ООН, что Соединенные Штаты никогда не признают какую-либо территорию, которую Россия пытается захватить или предположительно аннексировать, чем-то иным, кроме как частью Украины.





«Мы однозначно отвергаем действия России. И мы продолжим работать с нашими союзниками, партнерами и единомышленниками, чтобы заставить Россию нести издержки и оказать исторические объемы поддержки Украине», — сказала она.

Линда Томас-Гринфилд представила Совбезу ООН резолюцию, осуждающую референдумы, она призывает СБ ООН не признавать никаких изменений территориального статуса Украины, а также обязывает Россию вывести свои войска из соседней страны.

Представитель госсекретаря США Энтони Блинкена Нед Прайс также заявил: «Так называемые референдумы, которые Россия проводит прямо сейчас в суверенных украинских областях Херсонской, Запорожской, Луганской и Донецкой, являются полным бутафорством. США никогда не признают захваченную украинскую территорию ничем иным, как частью Украины».

Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель высказался по этому поводу в своем Twitter: «ЕС осуждает проведение незаконных „референдумов“ и их сфальсифицированные результаты. Это очередное нарушение суверенитета и территориальной целостности Украины на фоне систематических нарушений прав человека. Мы высоко оцениваем мужество украинцев, которые продолжают противостоять российскому вторжению».

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совбеза ООН призвал к политическому урегулированию украинского вопроса, передает Синьхуа.

По его словам, позиция и предложения Китая по вопросу Украины являются последовательными и четкими: следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, соблюдать цели и принципы Устава ООН.

«Китай неизменно стоит на стороне мира, стремится содействовать мирным переговорам и продолжит играть конструктивную роль», — сказал Чжан Цзюнь. При этом он добавил, что за мир должны бороться все стороны, а конфронтация блоков, политическая изоляция, санкции и давление ведут в тупик, подчеркнул постпред.

«Самая неотложная задача -- подтолкнуть стороны к тому, чтобы они поскорее „открыли врата“ политического урегулирования, вынесли на переговоры свои легитимные опасения и выложили на стол все возможные варианты», — сказал постпред Китая.

Президент России Владимир Путин результаты референдумов еще не комментировал, но ранее, когда принималось решение об их проведении, он заявил, что намерен поддержать их итоги.

Посол России при ООН Василий Небензя на заседании Совбеза выступил в защиту референдумов, за которыми, по его словам, наблюдали более 100 независимых международных наблюдателей из 40 стран.

Он также сообщил совету, что президент Украины Владимир Зеленский заявил ранее в интервью, что люди, считающие себя русскими или которым нравится Россия, должны покинуть Украину. «Теперь жители Донбасса, Херсонской и Запорожской областей выполняют его циничную рекомендацию. Они возвращаются на родину и увозят с собой землю, на которой веками жили их предки», — сказал Василий Небензя.

«Референдум прошел исключительно прозрачно с соблюдением всех избирательных норм. Это неоспоримый факт. Однако киевский режим и его сторонники хотят сказать обратное», — заключил он.