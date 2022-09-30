Президент России Владимир Путин 30 сентября на церемонии в Кремле подписал договоры о вступлении в состав России самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также занятых РФ Запорожской и Херсонской областей Украины.

«Уверен, что Федеральное собрание поддержит создание четырех новых субъектов Российской Федерации», — сказал он в предваряющей речи.

Решение о присоединении, по данным местных центризбиркомов, было принято по итогам референдумов на подконтрольных России территориях 23−27 сентября.





«Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и ту войну, которую он развязал ещё в 2014 году, вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы», — заявил Владимир Путин. При этом он подчеркнул, что статус подконтрольных РФ территорий Украины на переговорах обсуждаться не будет.

«Хочу, чтобы меня услышали киевские власти и их реальные хозяева на Западе. Люди в Донецке, Луганске, Херсоне и Запорожье становятся нашими гражданами. Навсегда. Народ сделал свой выбор, и Россия его не предаст. Мы будем защищать нашу землю всеми возможными способами», — сказал он.

Владимир Путин также отметил, что Россия будет обеспечивать безопасность ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области.