Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 22 февраля подписал постановление «О мерах по созданию благоприятных условий для дальнейшего развития ювелирной промышленности».

Документом до 1 марта 2023 года вводится порядок продажи драгоценных металлов производителям ювелирных изделий на основе прямого договора или с условием отсрочки платежа.

Навоийский горно-металлургический комбинат и Алмалыкский горно-металлургический комбинат смогут продавать драгметаллы ювелирным компаниям в виде сырья без права перепродажи на основании прямого договора или через товарно-сырьевую биржу с 15% предоплатой от стоимости и условием отсрочки платежа на 180 дней. Для этого компании должны предоставить гарантию «Узнацбанка». Ранее президент во время посещения завода Gold Moon Tashkent пообещал поддержать предложение об отсрочке платежей для производителей ювелирных изделий на 120 дней.

Кроме того, с 1 апреля:

разрешается клеймение механическим (ударным) или лазерными методами. Обязанность по подтверждению подлинности персонального клейма, нанесённого на ювелирные изделия лазерными методами, возлагается на производителя;

способ клеймения определяется производителями ювелирных изделий самостоятельно;

компаниям с лицензией на аффинажную деятельность разрешается продажа мерных слитков собственного производства. Стоимость слитков устанавливается производителями самостоятельно (но не менее цены утреннего фиксинга Лондонской биржи драгоценных металлов и курса Центрального банка);

разрешается продажа на внутреннем и внешнем рынках ювелирных изделий посредством электронной коммерции;

проверка клиента, его представителя и бенефициарного собственника не требуется, если оплата производится в наличной форме и не превышает 600-кратного размера базовой расчетной величины, либо оплата производится в безналичной форме или посредством пластиковых карт физических лиц.

Производители ювелирных изделий смогут обратиться в «Узнацбанк» за получением микрокредита на закупку оборудования, запасных частей и сырья для производственных нужд и пополнение оборотных средств. Кредит в размере до 300 млн сумов выдаётся срок на три года, включая льготный период до шести месяцев.

Министерству финансов совместно с Государственным налоговым комитетом до мая поручено разработать проект закона поправок в Налоговый кодекс об освобождении от НДС оборота по реализации лома и отходов, образующихся в процессе производства драгоценных металлов, мерных пластин и гранул драгоценных металлов, драгоценных и полудрагоценных камней, а также полуфабрикатов, изготовленных из драгоценных металлов и драгоценных камней.