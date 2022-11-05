В субботу в 5:08 в Ташкенте и других регионах ощущалось землетрясение, эпицентр которого находился на территории Сарыагашского района Туркестанской области Казахстана недалеко от границы с Узбекистаном.

По данным Республиканского центра Сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, магнитуда землетрясения в эпицентре составила 4,5. Глубина -15 км.

В Ташкенте, от которого до эпицентра 41 км, сила подземных толчков составила 4 балла, в Ташкентской область: — 3−4, в Сырдарьинской области — 2−3 балла.