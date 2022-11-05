Национальная сборная Узбекистана по футболу впервые в истории проведёт товарищеский матч с Россией, сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана (АФУ).

Встреча состоится 20 ноября на стадионе «Пахтакор» в Ташкенте.

Команда под руководством главного тренера Сречко Катанеца 13 ноября начнёт учебно-тренировочные сборы, в рамках которых проведёт два товарищеских матча. Помимо России, Узбекистан 16 ноября сыграет с Казахстаном.





Сборные России и Узбекистана в официальных матчах между собой не встречались.

Издание Eurostavka.ru сообщало, что в Азербайджане, Казахстане и Узбекистане либо не планируют, либо избегают встречи с командой Валерия Карпина. Однако в сентябре Казахстанская федерация футбола сообщила, что ведет переговоры о проведении товарищеского матча с Россией.

«Никакого отказа с нашей стороны не было, тем более, как пишут некоторые СМИ, по политическим мотивам. Мы ведем переговоры с РФС об организации товарищеского матча, но пока российскую сторону не устраивает дата 16 ноября, предложенная нами. Идут консультации», — сообщал генеральный секретарь КФФ Олжас Абраев.

Ещё в июне сообщалось о планах провести товарищеский матч между узбекистанской и российской сборными. Как сообщает Eurostavka, первоначальным ответом на обращение российской стороны в Узбекистан по проведению товарищеской встречи был отказ. Однако после переговоров узбекская сторона ответила, что рассмотрит предложение о товарищеской игре на 20 ноября.

На сегодняшний день Россия отстранена от всех турниров под эгидами ФИФА и УЕФА в рамках санкций из-за российского вторжения в Украину.

Сначала ФИФА разрешила сборной России проводить матчи на нейтральном поле и без зрителей, а также без флага и гимна. Но уже на следующий день УЕФА и ФИФА приняли решение об отстранении и клубов, и сборных от всех международных соревнований.