На бывшего премьера Пакистана Имран Хана совершили покушение, когда он возглавлял автоколонну марша протеста из Лахора в столицу Исламабад с требованием досрочных выборов, сообщает BBC.

Возглавляемая им партии «Движении за справедливость» сообщила, что политик, раненый в щиколотку, был в стабильном состоянии, когда его везли в больницу.

Пакистанская газета Dawn пишет, что всего в результате нападения было ранено семь человек и один был убит. Сообщается о задержании одного из нападавших.

Марш протеста начался в минувшую пятницу. В течение всей акции грузовик вёз на буксире грузовой контейнер, и Хан каждый день забирался на него и произносил речи перед собравшимися жителями городов и сёл по маршруту шествия.

По данным Dawn, в разных частях Пакистана после нападения начались акции протеста.

Имран Хан возглавил правительство Пакистана в 2018 году. В апреле нынешнего года он ушёл в отставку после того как парламент вынес ему вотум недоверия. С тех пор Хан вёл кампанию за досрочные выборы — новое правительство пришло к власти без выборов — и настаивает, что проведёт их только в 2023 году, как запланировано.

До ухода Хана в отставку Исламабад с государственным визитом посещал президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев. По итогам их переговоров был подписан ряд документов.