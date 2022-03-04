Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, прибывший с государственным визитом в Исламабад, и премьер-министр Пакистана Имран Хан 3 марта провели переговоры в узком формате, сообщила пресс-служба главы государства.

Премьер-министр Пакистана отметил, что развитие сотрудничества с Узбекистаном имеет приоритетное значение для его страны.

Основное внимание на переговорах было уделено вопросам укрепления стратегического партнёрства, развития политического, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя странами.





Несмотря на пандемию, взаимодействие развивается по всем направлениям. В 2021 году взаимный товарооборот вырос на 50%. Рост с начала текущего года составляет 70%. Сегодня в Узбекистане действуют 177 предприятий, созданных с пакистанскими инвесторами.

В преддверии визита Президента Узбекистана в Исламабаде состоялись заседание межправительственной комиссии, бизнес-форум и политические консультации.

Шавкат Мирзиёев и Имран Хан обсудили итоги этих мероприятий. Отмечено, что объём торгово-экономических и инвестиционных соглашений увеличился по сравнению с предыдущими годами, но вместе с тем остаётся большое пространство для развития.

Ухудшение гуманитарной ситуации в Афганистане вызывает серьёзную озабоченность Узбекистана и Пакистана, а также других стран региона. Отмечена важность расширения усилий международного сообщества по оказанию гуманитарной помощи афганскому народу.

«Имран Хан с огромной благодарностью принял подаренный ему президентом Узбекистана урду-узбекский словарь общеупотребительных слов, который содержит более 3000 слов, имеющих значение, одинаковое на узбекском и урду».

Затем Шавкат Мирзиёев и Имран Хан продолжили переговоры в расширенном составе с участием официальных делегаций двух стран.

Были рассмотрены вопросы развития многопланового сотрудничества, прежде всего в политической, торгово-экономической, инвестиционной, транспортно-логистической, туристической и гуманитарной сферах.

«Народы расположенных на древнем Великом Шёлковом пути Узбекистана и Пакистана издревле связывают общая история, схожие языки и богатое духовное наследие. Сегодня мы возрождаем эти традиции. Мы рады, что наши межгосударственные отношения поднялись на уровень стратегического партнёрства», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Глава государства отметил, что имеется возможность в ближайшее время увеличить взаимный товарооборот до 500 млн долларов, а в перспективе — до 1 млрд долларов.

Подчёркнута необходимость совместной разработки программы промышленной кооперации, а также комлексной «дорожной карты» по расширению структуры товарооборота.





Второе важное направление — укрепление сотрудничества между странами в области мультимодальных транспортных, грузовых и авиаперевозок. На днях вступило в силу Соглашение о транзите и торговле, заложившее основу для регулярных грузовых перевозок.

Президент вновь отметил важность реализации проектов по развитию сотрудничества в транспортно-логистической сфере.

«Железная дорога „Термез — Мазари-Шариф — Кабул — Пешавар“ — это наше общее будущее. Когда строительство этого пути будет завершено, мы создадим самый близкий, дешёвый и безопасный коридор, соединяющий Пакистан с Центральной Азией, а Узбекистан — с портами Карачи, Гвадар и Касим. Эта железная дорога полностью изменит облик наших регионов», — сказал президент Узбекистана. В ходе переговоров достигнута договорённость о продвижении этого проекта.

Развивается и взаимодействие между регионами двух стран. В частности, множество проектов совместно реализуются деловыми кругами Наманганской области и провинции Пенджаб. В ходе переговоров стороны согласились наладить аналогичное сотрудничество между Сурхандарьинской областью и провинцией Хайбер-Пахтунхва, другими регионами.





Ещё одним важным направлением является паломнический туризм. В целях системной организации паломничеств президент предложил создать совместную группу и открыть представительства министерств туризма двух странах.

Рассмотрены вопросы сотрудничества в области науки, экологии, высшего образования, искусства, кино и спорта.

«Думаю, что сегодняшний открытый и плодотворный диалог, подписанные документы откроют новые перспективы нашего стратегического партнёрства. Самое главное, у нас — двух братьев — полное взаимопонимание. Для достижения поставленных сегодня больших целей наши правительства должны находиться в постоянном контакте», — сказал президент.

По итогам переговоров в Исламабаде состоялась церемония подписания двусторонних документов.





Президент Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Имран Хан подписали совместную декларацию о дальнейших шагах по развитию стратегического партнёрства между Узбекистаном и Пакистаном.

Между министерствами и ведомствами подписано около 10 документов, в том числе соглашение о преференциальной торговле, о сотрудничестве в области охраны окружающей среды, паломнического туризма, железных дорог, договоры между Сурхандарьинской областью и провинцией Хайбер-Пахтунхва, между Ташкентом и Исламабадом.

По данным СМИ Пакистана, также подписаны «дорожная карта» по развитию сотрудничества в сфере безопасности, соглашение о сотрудничестве в области телерадиовещания между Национальной телерадиокомпанией Узбекистана и Пакистанской телевизионной корпорацией и меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта Узбекистана и Министерством путей сообщения Пакистана.





Кроме того, в рамках прошедших накануне визита бизнес-форума достигнуты договорённости о реализации совместных торговых и инвестиционных проектов на сумму 800 млн долларов.

«Лидеры двух стран договорились о расширении сотрудничества между парламентскими органами, обмене визитами руководителей Сената и Национального собрания Пакистана, Законодательной палаты и Сената Олий Мажлиса Узбекистана, а также проведении встреч между созданными межведомственными и парламентскими группами дружбы и сотрудничества», — говорится в сообщении администрации премьера Пакистана, которое цитирует местное издание GeoNews.

Главы двух стран также договорились о разработке совместной «дорожной карты», включающей меры по разработке технико-экономического основания проекта и началу строительных работ с обеих сторон. Кроме того, они условились о запуске регулярных рейсов по маршрутам Ташкент-Лахор и Исламабад-Ташкент.

Шавкат Мирзиёев пригласил Имран Хана посетить Узбекистан с официальным визитом в удобное время.