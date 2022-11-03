Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана и Европейский банк реконструкции и развития подписали соглашение об оказании консультационных услуг по строительству 17 студенческих общежитий на 18 тысяч мест. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минвуза.

В подписании соглашения, которое состоялось в рамках второго Международного экономического форума в Самарканде в четверг, приняли участие заместитель главы Минвуза Сарвархан Бузрукханов, директор Агентства по развитию государственно-частного партнёрства при Министерстве финансов Закир Бозоров и директор по устойчивой инфраструктурной политике и развитию проектов ЕБРР Месью Йортан-Танк.

Стоимость 17 общежитий оценивается в 115 млн долларов США. ЕБРР окажет помощь Узбекистану в поисках инвесторов для строительства объектов.

По утверждённому ранее плану, в 2022 году планируется построить 47 общежитий на 18,8 тысячи мест, а к концу 2025 года — 228 на 91,2 тысячи мест. Отбирать предпринимателей для реализации проектов будут на тендерной основе.

Минвуз, выступающий в качестве государственного партнёра, работает с предпринимателями по строительству общежитий. Бизнес может рассчитывать на субсидию до 50% от расхода на место в общежитии. Максимальный размер субсидии — 100 БРВ (27 млн сумов) за место.

Заместитель министра финансов Одилбек Исаков в мае сообщал, что с 2023 года Узбекистан планирует привлечь иностранных инвесторов для строительства общежитий в рамках государственно-частного партнёрства. Сейчас в проектах участвуют только местные предприниматели, но у них большой спрос на долгосрочные займы.