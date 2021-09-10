Постановлением Кабинета министров Узбекистана о повышении охвата студентов общежитиями от 9 сентября (ПКМ-563) утверждён порядок строительства общежитий на условиях государственно-частного партнёрства, сообщило Министерство юстиции.

Согласно документу, финансирование строительства общежитий может осуществляться в трёх формах:

за счёт собственных средств предпринимателей на обговариваемых условиях;

в смешанной форме — за счёт средств предпринимателей и государственного бюджета (для строительства общежитий минимум на 200 мест);

полностью за счёт средств предпринимателей (минимум на 400 мест).

Хокимы областей будут предоставлять вузам земельные участки под строительство объектов площадью до 0,5 га, расположенные вблизи вузов.

На землях или в зданиях, принадлежащих предпринимателям, будет разрешено строительства общежитий минимум на 50 мест. При этом сумма стоимости проживания будет согласовываться с вузом, а государство будет выделять субсидию в размере 10 БРВ на каждого студента на учебный год в Ташкенте и 5 БРВ — в областях.

К предпринимателям, арендовавшим столовые и буфеты в вузах, будут применяться минимальные ставки арендной платы за пользование государственным недвижимым имуществом. При этом их обяжут готовить для студентов качественную еду и реализовать её по доступным ценам.

Постановлением также предусмотрено строительство в 2022—2025 годах 228 общежитий на 400 мест каждое. В частности, в 2022 году намечено построить 47 общежитий, в 2023 году — 67, в 2024 году — 62 и в 2025 году — 52.

В соответствии с документом, с 1 сентября 2021 года в вузах упразднён институт «кураторов групп». Их заменили тьюторы, которые будут заниматься решением проблем студентов 1−3-х курсов. На каждые 120−150 студентов введена одна штатная единица тьютора.

В начале года президент Шавкат Мирзиёев поручил разработать программу «Общежития», рассчитанную на 2021−2023 годы. Он заявил, что в 129 вузах страны обучается более 500 тысяч студентов, но охват общежитиями очень низкий. В Ташкенте 85 общежитий охватывают только 13% студентов. «Мы же „богатая“ страна — у нас есть комнаты для двух человек, для одного… Пусть будут комнаты на четыре человека — два этажа, как в плацкарте… Когда станем побогаче, уберём верхние уровни», — заявил тогда президент.

Вопрос обрёл особую актуальность после сообщений о смерти от отравления неизвестным веществом пятерых студентов в Юнусабадском районе Ташкента в феврале, а также студента, жившего и работавшего на строительном объекте, в результате несчастного случая в Бектемирском районе.

Правительство создало рабочие группы для изучения жилищных условий студентов. Министр высшего и среднего специального образования Абдукодир Тошкулов сообщал, что разработан проект постановления о выделении субсидий предпринимателям для строительства общежитий и строительстве новых общежитий на 2022−2025 годы.

В июне президент Шавкат Мирзиёев заявлял, что проблемный вопрос «можно быстро решить на основе частного партнёрства с предпринимателями». Он предлагал строить общежития, в которых первые два этажа будут отводиться под бизнес, а верхние — для жилья.