Саудовская Аравия поделилась разведданными с США, предупредив о «неминуемой атаке» Ирана по целям в королевстве. Об этом накануне сообщила газета Wall Street Journal со ссылкой на официальных лиц.

Как отмечается в публикации, это привело к повышению уровня боевой готовности американских и других военных на Ближнем Востоке, заявили представители Саудовской Аравии и США.

«По словам официальных лиц, в ответ на предупреждение Саудовская Аравия, США и ряд других соседних государств повысили уровень боевой готовности своих Вооруженных сил», — пишет WSJ.

Один из официальных лиц, подтвердивший изданию обмен разведданными, описал это как реальную угрозу нападения «в ближайшее время или в течение 48 часов». Однако ни одно посольство или консульство США в регионе не выпускало предупреждений или указаний американцам в Саудовской Аравии или где-либо еще на Ближнем Востоке.

Соединенные Штаты в ответ заявили, что обеспокоены и «без колебаний ответят в случае необходимости», сообщает Aljazeera.

«Мы обеспокоены картиной угрозы, и мы остаемся в постоянном контакте по военным и разведывательным каналам с представителями Саудовской Аравии, — говорится в заявлении Совета национальной безопасности США во вторник. — Мы без колебаний будем действовать в защиту наших интересов и партнеров в регионе».

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон находится в постоянном контакте с Эр-Риядом по поводу присутствующих в регионе угроз и готов действовать для защиты своих интересов и союзников.

Как пишет Aljazeera, в октябре иранский Корпус стражей исламской революции предупредил Саудовскую Аравию, чтобы она смягчила тон освещения непрекращающихся в сентября протестов в Иране фарси-язычными спутниковыми новостными каналами, в том числе базирующимся в Лондоне.

«Это наше последнее предупреждение, потому что через эти СМИ вы вмешиваетесь в наши внутренние дела, — приводит агентство слова командира корпуса Хоссейна Салами. — Вы вовлечены в это дело и знаете, что вы уязвимы».

Заместитель главы судебной власти Ирана по международным делам Казем Гарибабади, по данным агентства ИРНА, заявил, что судебная система Ирана не будет игнорировать роль в подстрекательстве протестующих таких стран, как Великобритания и Саудовская Аравия, которые размещают и поддерживают телесети.

В конце октября Министерство разведки и Корпус стражей исламской революции Ирана заявили, что беспорядки и протесты из-за гибели Махсы Амини, участниками которых за последний месяц стали несколько десятков тысяч человек, полностью спланировали и реализовали разведывательные службы США, Великобритании, Израиля и Саудовской Аравии.