Правительство Узбекистана планирует попросить Олий Мажлис увеличить предельный размер дефицита бюджета — с 3% до 4%. Об этом на заседании Законодательной палаты 22 июля заявил заместитель премьер-министра, министр экономического развития и сокращения бедности Джамшид Кучкаров.

Депутат от фракции УзЛиДеП Дониёр Ганиев заявил, что текущая геополитическая ситуация и снижение роста ВВП у основных торговых партнёров влияет на экономику Узбекистана. Кроме того, цены на золото упали ниже 1700 долларов за тройскую унцию, а медь опустилась ниже 7000 долларов за тонну (оба являются основными статьями экспорта страны). По словам парламентария, снижение стоимости золота на 100 долларов приводит к падению доходов бюджета на 1,5 трлн сумов.

Дониёр Ганиев спросил, какой будет фискальная политика правительства — снижение расходов или увеличение предельного размера дефицита госбюджета.

Джамшид Кучкаров, помимо вышеуказанных проблем, отметил увеличение стоимости заимствований на внешних рынках. По его словам, Узбекистан считается страной, которая «привлекает кредиты и инвестиции» для развития экономики. Он напомнил, что в 2019 году Узбекистан выпускал евробонды по ставке доходности 4,75%, но если сейчас размещать суверенные международные облигации, то они будут с доходностью не ниже 7%.

Он отметил, что ситуация в мире оказывает влияние на экономику Узбекистана.

«Локальный конфликт между двумя странами превратился в глобальный конфликт. [Поднялись] цены на энергоресурсы и продовольственные товары. В целом текущая ситуация требует изменения бюджетных параметров. В начале следующей недели мы придем к окончательному выводу по корректировкам на этот год. Значит, мы обратимся к Олий Мажлису с просьбой увеличить уровень дефицита бюджета. Мы не укладываемся в 3-процентный лимит по дефициту. Дефицит бюджета составит минимум 4% к ВВП», — заявил он.

В законе о госбюджете на 2022 год дефицит прогнозировался на уровне 25,5 трлн сумов при ВВП 839,9 трлн сумов. Увеличение дефицита до 4% при указанном ВВП означается увеличение расходов минимум на 8 трлн сумов (около $732,6 млн) — до 33,6 трлн сумов.

По словам Джамшида Кучкарова, кризис 2022 года тяжелее ситуации 2021 года. Если в прошлом году кризис был связан с шоком предложения, то в этом — к нему добавились ещё шок спроса, сбои в производстве и цепочках поставки.

Глава Минэкономразвития сообщил о начале рецессии в мире (устойчивое и значительное снижение темпов экономического роста). Кроме того, Европейский центральный банк (ЕЦБ) повысил три ключевые процентные ставки на 50 базисных пунктов впервые с 2011 года, отказавшись от отрицательных ставок. Главная причина — рекордная инфляция в странах еврозоны. В июне она достигла 8,6%, в мае рост цен в еврозоне составил 8,1%. Целевой показатель ЕЦБ по инфляции — 2%.

До этого Федеральная резервная система США (ФРС) для борьбы с инфляцией повысила базовую ставку на 75 базисных пунктов — до 1,5−1,75%. Такое резкое повышение произошло впервые с 1994 года.

«В целом в США уже два квартала нет роста — рецессия. В России снижение [роста ВВП]. Сейчас все центральные банки мира, Международный валютный фонд, Всемирный банк пересматривают прогнозы на 2022−2023 годы», — заявил он.

В апреле Всемирный банк сообщал, что вторжение России в Украину замедлит экономический рост в Узбекистане до 3,6% в 2022 году по сравнению с докризисными оценками в 5,6%. Однако в июне уже улучшил прогноз до 4,3%. Джамшид Кучкаров заявил, что этого удалось добиться за счёт «рациональной политики нашего руководителя».

«По нашим расчётам, рост экономики составил около 5%. Вчера Центральный банк сказал о 5−5,5%. Спасибо Центробанку за такой оптимистичный прогноз по экономике. Но, как бы то ни было, экономический рост на 5% в текущих условиях будет большим достижением», — отметил вице-премьер.

По его словам, несмотря на снижение роста ВВП, ФРС США пошла на повышение ставок из-за инфляции, которая оказывает влияние на весь мир. Узбекистан вошёл «в рамки рыночной экономики», поэтому «нельзя говорить, что я принимают эти правила, а те — нет».

Джамшид Кучкаров отметил, что высокая инфляция, в том числе высокая продовольственная инфляция, оказывает влияние на размер минимальных потребительских расходов (показатель для определения черты бедности), которые сейчас составляют 498 тысяч сумов.

«В минимальных потребительских расходов большая доля продуктов питания. Завтра мы пересмотрим МПР, повысим его. После его повышения увеличится размер пособия, а затем вырастет размер пособия по потере кормильца, вслед за ним и другие. В итоге это приведёт к [росту] минимального размера оплаты труда. Поэтому у нас сложная ситуация», — сказал он.

Вице-премьер поблагодарил депутатов за то, что они «немного закрывают глаза» и «не сильно реагируют» на некоторые недостатки правительства. «Вам большое спасибо, что поддерживаете нас и постоянно принимаете наши предложения по изменениям [тех или иных показателей]. Я говорю это не для того, чтобы вы поддержали нас, так как мы скоро снова придём с изменениями. Я пытаюсь объяснить, что ситуация действительно сложная», — заявил глава Минэкономразвития.

Джамшид Кучкаров отметил, что члены правительства еженедельно получают поручения от президента, которые выполняются, что показывают результаты за первое полугодие.

Министр финансов Тимур Ишметов в ноябре отмечал, что с 2022 года планируется установить ключевые экономические показатели для всех министерств по расходованию средств госбюджета. По его словам, бюджетный дефицит по строгому поручению намечено снизить до 3% и «жёстко контролировать расходы бюджета».