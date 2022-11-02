Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ходе трёхдневного турне в страны Центральной Азии призвала расширять их партнёрство с Германией, сообщило Deutsche Welle.

Своим визитом в Узбекистан и Казахстан глава германского МИДа посылает сигнал о сотрудничестве бывшим советским республикам, заявила она 1 ноября после переговоров с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым в Ташкенте.

Выступая перед журналистами, Анналена Бербок призвала не допустить беспрепятственного усиления в Центральной Азии влияния России и Китая.

В Ташкенте глава МИДа, кроме официальной повестки, посетила школу, в которой с 1963 года преподаётся немецкий язык. Кроме того, в программе визита Анналены Бербок — посещение Алмалыкского горно-металлургического комбината. Главу МИД Германии также принял президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

Фото: пресс-служба президента Узбекистана

«Путём расширения сотрудничества с Узбекистаном и Казахстаном Берлин надеется сократить зависимость от Китая в области добычи полезных ископаемых», — пишет Deutsche Welle.

«Многие компании из Европы хотят инвестировать в Узбекистан. Вот почему меня сопровождает бизнес-делегация. Лучшая защита инвестиций — это защита прав человека», — заявила Анналена Бербок в Twitter.

«Иные хотят, чтобы Узбекистан стал частью их сферы влияния. Мы хотим партнёрства на равных: честного, прозрачного, без каверзных кредитов. Европа хочет, чтобы Узбекистан был хорошим соседом. Когда дело доходит до инвестиций, мы полагаемся не на подчинение, а на юридическую определённость», — подчеркнула также глава германского МИДа.

Анналена Бербок также сделала несколько заявлений на брифинге после переговоров с Владимиром Норовым об Афганистане, сообщило издание Kun.uz.

«С того самого дня [как талибы пришли к власти в Афганистане в сентябре 2021 года] жизнь для вас остаётся непростой. Ведь очаг кризисов прямо у вашего порога. С лета прошлого года талибы лишали женщин права на образование и свободу. Вот почему афганцы живут в страхе, так как жить и выживать — разные вещи», — сказала она.

«В настоящее время федеральное правительство приняло решение ежемесячно вывозить тысячи людей через Узбекистан в Германию, — заявила Анналена Бербок. — В первую очередь это будут афганские граждане, находящиеся под наибольшим давлением».

Глава германского МИДа уточнила, что обсуждала организацию этого процесса с министром иностранных дел Узбекистана Владимиром Норовым.

Фото: МИД Германии / Twitter

После брифинга Владимир Норов отметил, что Узбекистан помогает Афганистану, работает над установлением там мира и предотвращением гуманитарного кризиса. Он также выразил мнение, что международное сообщество должно помочь в возвращении афганских активов, замороженных за границей, и восстановлении там инфраструктуры.

После ответа Владимира Норова Анналена Бербок заявила, что не согласна с Узбекистаном в этом вопросе и что Германия выступает против действий нынешнего афганского правительства.

«Мы не имеем права бросить граждан Афганистана на произвол судьбы, и мы этого не сделаем. В последние месяцы мы наблюдаем кризис и ситуации, которые там происходят. Грядёт зима, и она принесет свои проблемы. Федеральное правительство [Германии] продолжит помогать людям в Афганистане. Мы высоко ценим и приветствуем работу Узбекистана в Афганистане», — сказала она.

«Но в любом случае я поняла, что у нас с Узбекистаном разные взгляды на этот вопрос. Потому что мы считаем, что „Талибан“ украл у людей свободу в Афганистане. Я хотела бы воспользоваться этой возможностью, чтобы сказать, что мы против того, что делает нынешнее правительство Афганистана», — заявила Анналена Бербок.

Фото: МИД Германии / Twitter

Напомним, впервые президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил разморозить афганские госактивы в зарубежных банках, учитывая гуманитарную обстановку в Афганистане, на саммите Шанхайской организации сотрудничества в 2021 году, и с тех пор этот призыв звучит регулярно. «Газета.uz» рассказывала, что известно об этих активах.

На прошедшем недавно саммите «Европейский союз — Центральная Азия» Шавкат Мирзиёев заявил: «Нас сильно беспокоит обострение гуманитарной ситуации в Афганистане с приходом зимы. Речь идёт о критическом положении проживающих там миллионов людей, фактически лишённых социальных гарантий. Эту комплексную проблему не способны самостоятельно решить ни нынешние власти страны, ни государства-соседи. Здесь необходимы скоординированные усилия и реальная поддержка всего международного сообщества».