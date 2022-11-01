Платёжные приложения Payme, Click и Apelsin вечером во вторник сообщили возобновлении оплаты на местах через сканирование QR-кода, штрих-кода, Telegram-каналы и интеграцию с приложениями маркетплейсов.

Государственный налоговый комитет Узбекистана требовал от платёжных организаций выдавать фискальный чек и интегрироваться с информационными системами налоговых органов с марта 2022 года. Процедура интеграции откладывалась несколько раз, и с 1 ноября ГНК решил наказывать компании за несоблюдение этого требования.

Чтобы избежать штрафных санкций, платёжные сервисы во вторник отключили возможность оплаты на местах, поскольку ещё не провели полную интеграцию с ГНК. При этом ограничения коснулись и тех компаний, которые провели фискализацию платежей.

В ГНК заявили об «умышленном искажении» требований для пересмотра законодательства, бизнес же отмечал неготовность комитета с инструкциями. Тем не менее, после девятичасового простоя в ГНК прошла встреча с представителями платёжных организаций и центров технического обслуживания, в которой также участвовали специалисты центра «Янги технологиялар» («Новые технологии») ГНК и оператора фискальных данных (ОФД).

В сообщении ГНК говорится, что с момента последней встречи в октябре, когда была создана рабочая группа, была «проделана плодотворная работа по дальнейшей интеграции информационных систем».

«ГНК со своей стороны создаёт необходимые условия для электронных платёжных организаций по фискализации своих платежей и не ставит перед собой цели наказывать предпринимателей. При этом с нашей стороны будут дополнительно приложены максимальные усилия технической поддержки и оказано практическое содействие в целях обеспечения соблюдения электронными платёжными организациями действующего законодательства», — говорится в сообщении.

После этого платёжные сервисы начали сообщать о возвращении ранее отключенных видов оплаты. Apelsin сообщил о возвращении оплаты у поставщиков, по QR-коду и оплаты на местах до 15 ноября. В компании попросили поставщиков до этой даты предоставить код ИКПУ. Payme и Click не указали этот срок. Express24 также возобновил онлайн-платежи за заказы.