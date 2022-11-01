Днем 1 ноября популярные платежные приложения Payme, Click и Apelsin перестали проводить оплаты на местах (через сканирование QR-кода, штрих-кода, Telegram-каналы и интеграцию с приложениями маркетплейсов). В приложении Apelsin также не отображается баланс привязанных карт Uzcard и Humo.

Приложение Payme прислало своим пользователям уведомление:

«В настоящее время в [Узбекистане] проводится масштабная работа по совершенствованию порядка расчетов в сфере розничной торговли и оказания услуг, а именно фискализации всех оплат (чтобы налоговые органы получали сведения обо всех платежах — ред.). Данная работа направлена на сокращение теневого оборота в экономике, а также создания условий для осуществления эффективного общественного контроля в данной сфере».

С 1 ноября вступает в действие утвержденная Государственным налоговым комитетом схема взаимодействия между онлайн кассовыми аппаратами, платежными организациями и оператором фискальных данных.

«Любое отклонение от утвержденной схемы взаимодействия влечет применение санкций со стороны налоговых органов. В связи с данными обстоятельствами нашей команде требуется в срочном порядке провести технические работы и временно отключить следующие сервисы: оплаты на местах, оплата через QR-код, оплата в Telegram-каналах, Payme GO и некоторые другие услуги», — сообщили в Payme.

Интеграция с маркетплейсами

Государственный налоговый комитет сообщил, что проводит интеграцию с маркетплейсами. В частности, для предпринимателей, реализующих свои товары и услуги через платформы электронной коммерции (маркетплейсы), создана возможность сформировать фискальный чек в режиме онлайн, отправляя сведения о торговых операциях в электронном виде в ГНК.

Справочно: Маркетплейс, согласно законодательству Узбекистана, — это система наличных или безналичных денежных расчетов посредством электронных платежных документов с использованием технических средств, имеющих функцию направления покупателям чеков в электронной форме, обладающая возможностью подключения к системе оператора, принимающая в онлайн-режиме фискальные отметки на основании данных чека, представленного оператору.



В соответствии с постановлением №943 Кабинета министров, не допускается использование маркетплейса, не внесенного в государственный реестр. Чтобы внести маркетплейс в реестр, необходимо обратиться с заявлением в Государственный налоговый комитет:

Маркетплейсы обязаны обеспечить хранение данных фискального чека в течение не менее 5 лет, защиту и конфиденциальность персональных данных пользователей.

В случае нарушения установленных законодательством требований или порядка обеспечения интеграции с информационными системами налоговых органов в отношении правонарушителя применяются следующие меры:

финансовые санкции согласно статье 227−1 Налогового кодекса (нарушение установленных законодательством требований или порядка по отображению фискальных отметок…);

административные санкции согласно части 6 статьи 175 (непредставление или несвоевременное представление налогоплательщиком в обслуживающий банк платежного поручения на уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет и государственные целевые фонды) Кодекса об административной ответственности.

Почему сервисы отключают приём онлайн-оплаты?

Как отмечает Davletov.uz, платежи с помощью QR-кода были самым дешевым вариантом для предприятий принимать электронные платежи.

«Потому что это ничего не стоило — можно было подключиться к платежной системе, распечатать QR-код на принтере и принимать безналичные платежи. Это была хорошая возможность избежать наличных. Теперь это дополнительные расходы для предпринимателя и бремя для потребителя. Эту меру, избранную якобы для борьбы с теневой экономикой, ГНК, наверное, будет прикрывать умными заявлениями о том, что „мы должны работать по требованиям закона“», — написал он.

По мнению блогера, из-за этого решения пострадает развитие онлайн-сервисов и системы онлайн-платежей. «Люди сами перейдут на работу с наличными. Столько проделанной работы пойдёт в одно место из-за инициативы одного-двух „умников“», — отметил он.

Основатель интернет-магазина Asaxiy Фируз Аллаев считает, что решение ГНК создаёт «ещё одно неудобство».

«Я понимаю, что от продавца требуется [выдача] чека и что каждая продажа должна учитываться налоговым [органом]. Но платежная система — это всего лишь средство приема платежей. Платежная система — это средство приема платежей, точно так же, как терминал или наличные. Они не продают товары, они просто снимают деньги продавцу, то есть играют роль виртуального терминала. В этом случае требование от них выдачи чека — это просто еще одно неудобство», — написал он.

По его мнению, должно быть достаточно того, чтобы продавец выдал чек на общую сумму.

«Пусть платёжная система платит налог с получаемой комиссии, но это не должно усложнять работу. Я боюсь, что нынешняя ситуация ещё сильнее усилит [желание] уклонения от уплаты налогов. Оплату с помощью QR-кода может заменить перевод с карты на карту или просто наличные», — отметил предприниматель.