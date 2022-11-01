Министерство внутренних дел Узбекистана обратилось к гражданам с просьбой безотлагательно заменить просроченные биометрические паспорта на идентификационные карты.

В ведомстве напомнили, что согласно статье 223 Кодекса об административной ответственности проживание гражданина Узбекистана без паспорта или удостоверения личности либо с недействительным паспортом влечет за собой административную ответственность.

Напомним, ID-карты, которые постепенно заменят внутренние паспорта, начали выдавать с января 2021 года. С января 2022 года услуга ее оформления стала доступна, помимо отделов внутренних дел по миграции и гражданству, в центрах государственных услуг Ташкента и города Нурафшана в Ташкентской области.

Для получения ID-карты не нужно предоставлять никаких специальных документов, понадобятся только паспорт, заявление и оплата госпошлины.

Действующий внутренний паспорт действителен до 31 декабря 2030 года. Их обмен на ID-карты осуществляется до 31 декабря 2022 года в добровольном порядке, по 31 декабря 2030 года в обязательном порядке.