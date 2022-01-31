Оформить идентификационную ID-карту наряду с отделами внутренних дел по миграции и гражданства теперь можно и в центрах государственных услуг, сообщила пресс-служба Агентства госуслуг.

Услуга оформления ID-карты сейчас доступна в центра госуслуг Мирабадского, Мирзо-Улугбекского, Янгихаётского, Сергелийского, Учтепинского, Чиланзарского, Яккасарайского, Яшнабадского, Шайхантахурского, Юнусабадского и Алмазарского районов Ташкента, а также в центре госуслуг Нурафшана в Ташкентской области.

Ранее центры госуслуг начали также оформлять и выдавать загранпаспорта.