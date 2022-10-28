В Рейкьявике (Исландия) завершился групповой этап чемпионата мира по рандомным шахматам Фишера, по итогам которого определились полуфиналисты турнира. Шахматист из Узбекистана Нодирбек Абдусатторов выиграл все четыре матча подряд и занял первое место в своей группе. Это обеспечило ему выход в полуфинал.

Президент Международной шахматной федерации Аркадий Дворкович приветствует участников турнира — Нодирбека Абдусатторова и Яна Непомнящего. Фото: David Llada

Как мы сообщали ранее, в первый день соревнований 25 октября в каждой группе прошло по два матча, состоявших из двух партий. Нодирбек Абдусатторов (рейтинг ФИДЕ — 2713) по суме двух партий обыграл действующего и пока единственного чемпиона мира по шахматам Фишера Уэсли Со (2774) и Яна Непомнящего (2793).





Во второй игровой день разгромил Хьйёрвар Гретарссона (2533) в двух матчах со счётом 4:0. В третий день он дважды превзошёл Яна Непомнящего (2:0), но уступил и сыграл вничью с Уэсли Со.

Нодирбек Абдусатторов уже не в первый раз обыгрывает 32-летнего Непомнящего, который считается претендентом на титул чемпиона мира по классическим шахматам. В конце прошлого года переиграл российского гроссмейстера в финале чемпионата мира по рапиду в Варшаве, став самым молодым чемпионом мира по быстрым шахматам. А этим летом подтвердил статус элитного шахматиста, показав блестящий результат на победной для Узбекистана Всемирной шахматной олимпиаде-2022. После этого Нодирбека стали звать практически на все престижные турниры, а на ЧМ по шахматам Фишера он отобрался через жесткий отбор на Lichess.org.

В группе А места распределились следующим образом:

Нодирбек Абдусатторов (Узбекистан) — 10 баллов (из 12); Ян Непомнящий (Россия) — 7; Уэсли Со (США) — 6; Хьйёрвар Гретарссон (Исландия) — 1.

В группе B положение выглядит так:

Магнус Карлсен (Норвегия) — 9; Хикару Накамура (США) — 7,5; Владимир Федосеев (Россия) — 5; Маттиас Блюбаум (Германия) — 1.





В полуфинале, который начнётся 29 октября в 20:00 по ташкентскому времени, встретятся Нодирбек Абдусатторов и Хикару Накамура, а Магнус Карлсен сыграет с Яном Непомнящим.