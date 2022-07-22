Председатель Центрального банка Узбекистана Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции 21 июля подтвердил, что коммерческим банкам страны сейчас сложно самостоятельно ввозить наличную иностранную валюту, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Наши коммерческие банки и банки соседних стран наличные валютные банкноты в основном привозили из российских банков. На сегодняшний день в отношении российских банков введены ограничения по использованию зарубежной валюты. Это резко сократило возможности наших банков [по получению наличной валюты]», — заявил глава ЦБ.

Начиная с марта Центробанк в централизованном порядке доставляет наличную иностранную валюту в Узбекистан из Федерального резервного банка Нью-Йорка и предоставляет валюту банкам. За последние два месяца завезено наличной банкноты на 2,5 млрд долларов.

«На основе заказа наших коммерческих банков мы удовлетворяем их спрос на валюту один-два раза, а иногда три раза в месяц… Но это не значит, что банки сами не могут завозить валюту. Они тоже могут завозить валюту от своих зарубежных банков-корреспондентов в европейских странах и использовать для своих валютно-обменных операций или денежных переводов», — сообщил он.

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Мамаризо Нурмуратов назвал ещё одну причину резкого сокращения объёмов доставки наличной валюты банками Узбекистана из Европы.

«Здесь также есть определённые политические условия. Поэтому европейские банки выдают [наличную валюту узбекским банкам] с некоторой осторожностью и опаской. Во-вторых, комиссия коммерческих банков на выдачу наличной [валюты] резко возросла», — отметил он.

По словам главы ЦБ, банкам необходимо платить комиссию в 0,3−0,4% другим банкам за получение наличной валюты, тогда как Центральный банк Узбекистана завозит валюту, заплатив комиссию в размере 0,12%.

«Ни один европейский банк не ставил нам никаких ограничений по получению наличной валюты», — добавил он.

В начале пандемии коронавируса в 2020 году коммерческим банкам было сложно самостоятельно ввозить наличную иностранную валюту из-за введённых большинством стран ограничений на авиаперевозки. Тогда ЦБ также организовал централизованную доставку валюты для банков.

В апреле «Газета.uz» сообщала, что банки Узбекистана привлекли международных консультантов, чтобы избежать риска вторичных санкций при погашении кредитов перед российскими санкционными банками.