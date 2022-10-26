Административный центр Узбекистана частично переедет в «Новый Ташкент», строительство которого к востоку от столицы предусмотрено проектом генерального плана Ташкента до 2045 года. Однако перемещать административный центр страны в другой регион не планируется.

Об этом «Газете.uz» сообщил один из разработчиков проекта генплана, заместитель директора по градостроительству и научным проектам института «ТошкентбошпланЛИТИ» Саидазим Шарипов (мы подробно писали о проекте в отдельном материале).

По словам специалиста, мировой опыт показывает, что административные центры страны географически отделяются от экономических: Нью-Йорк — Вашингтон, Стамбул — Анкара, Франкфурт — Берлин, Алматы — Астана. Однако если одна из основных функций города быстро переезжает в другой район, это приводит к негативным последствиям, заявил Саидазим Шарипов.

«Мы можем сделать Самарканд столицей и всё перенести туда. Но что случится с существующими административными территориями? Когда промышленность из Детройта быстро переехала в другой город, жизнь сильно ухудшилась, повысилась преступность. Административный центр Анкары являлся самым успешным районом столицы. Когда его перенесли за пределы города, он стал одним из худших районов», — сказал специалист.

Он добавил, что административные учреждения могут расширяться. В развивающемся городе растёт количество вузов, а штат и число студентов существующих образовательных учреждений увеличивается. Но расширяться в пределах центра города они не смогут, отметил Саидазим Шарипов.

«В вопросах перемещения функций города нужно быть осторожными. Поэтому мы привлекаем иностранных и местных специалистов, чтобы знать о таких последствиях. Чтобы сохранить баланс, нужно отчасти вынести администрацию, но не выносить всю. А расширяться именно в Новом Ташкенте», — сказал он.

В ходе ознакомления с проектом генплана Ташкента президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил вынести все стройки за пределы города для сохранения архитектурного облика Ташкента.

Саидазим Шарипов сообщил «Газете.uz», что под архитектурным обликом столицы подразумеваются традиционные махалли, а также архитектурные ансамбли на улицах Бабура, Навои и Шота Руставели. Для их сохранения строительство крупных объектов в центре города должно быть прекращено. Однако полная остановка строительства в Ташкенте заморозит его экономическое развитие.