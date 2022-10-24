Негосударственное образовательное учреждение Leader School с этого учебного года пилотирует проект первой в Узбекистане полноценной дистанционной школы. О целях проекта и специфике дистанционного обучения в школах «Газете.uz» рассказала председатель Ассоциации негосударственных образовательных учреждений страны, учредитель и директор Leader School Фируза Вахабова.

— Расскажите, пожалуйста, о целях проекта, что сделано на данный момент и каким вы видите конечный результат? Какие организации являются участниками и спонсорами проекта?

— Качественное образование важно для развития человеческого капитала и для устойчивого развития. Мир сильно изменился, детей от гаджетов оторвать практически невозможно. Они стали частью их жизни, и использовать возможности технологий в образовании для создания ценного человеческого капитала — это верное решение.

Целью проекта по созданию дистанционной школы как раз является обеспечение доступа к качественному образованию не только на территории страны, но и за её пределами.

Мне часто приходится бывать в зарубежных командировках, и во время этих поездок я встречаю наших соотечественников, которые заинтересованы в том, чтобы дать детям национальное образование, особенно в части культурного контекста.

Население страны динамично растёт, количество учащихся ежегодно увеличивается. Пандемия стимулировала развитие дистанционных методов обучения, и даже после снятия карантинных мер спрос на услуги дистанционного обучения остался. К примеру, учреждения высшего образования стали активно использовать разные платформы, недавно вышло правительственное постановление, регулирующее дистанционное обучение в вузах.

Однако современные решения по качественному дистанционному обучению именно школьников у нас отсутствуют, и мы в своей стратегии развития школы одной из целей определили создание дистанционной школы.

Так как мы образовательное учреждение, прежде всего занимающееся образовательными услугами, мы понимали, что техническое решение проекта будет сложно осуществить без консалтинговой помощи. Поэтому мы обратились в ЕБРР (Европейский банк реконструкции и развития — ред.) за технической поддержкой. Консалтинговые услуги в разработке стратегии оказала международная компания New Generation. Инвестором на этапе разработки прототипа и проведения исследования выступила сама школа Leader School.

Разработка проекта состояла из трёх частей с февраля 2021 года по август 2022 года. Сначала мы разработали стратегию дистанционной школы. Анализировали аналогичные школы за рубежом, их функционал, алгоритмы работы, изучали возможные IT-решения для разворачивания школы. На следующем этапе мы создали прототип. Развернули платформу, подключили к эксперименту детей. Они тестировали платформу, делали замечания и по интерфейсу, и по содержанию — по всему. То есть это была реально живая работа. Мы задокументировали весь накопленный опыт.

В настоящее время продолжается работа по разработке дидактических и диагностических материалов по школьным предметам, а также материалов для онлайн-лагеря и для психодиагностики.

В конце августа Министерство народного образования, Государственная инспекция по надзору за качеством образования и Ассоциация негосударственных образовательных учреждений приняли совместное постановление об апробации проекта среди семиклассников ташкентских школ и получили разрешение от Кабмина на проведение эксперимента. По результатам эксперимента у нас будет возможность сделать выводы и совершенствовать проект.

Наше видение конечного результата — первая в Узбекистане лицензированная дистанционная школа, предоставляющая возможность учащимся с 1-го по 11-й класс получить качественное образование в рамках государственных стандартов на узбекском и русском языках. Важной характеристикой является контент, разработанный по принципам современной дидактики и психолого-педагогических требований к обучению.





— Почему ваша школа заинтересована в этом проекте?

— 20 лет назад мы проявили инициативу и создали одно из первых частных образовательных заведений в стране. Это был огромный вызов, поскольку отсутствовала нормативно-правовая база, опыт и доверие со стороны родителей. Несмотря на трудности, мы проложили маршрут для частного образования и преодолели все преграды. Сейчас частные школы открываются по всей стране, действует профессиональное сообщество, но спрос на качественные образовательные услуги очень высок.

Мы давно перестали быть школой в классическом понимании, а трансформировались в центр передовых образовательных технологий. Наши сотрудники скрупулёзно собирают и анализируют все новинки в образовании по всему миру, тестируют на практике и внедряют их. В то же время нас постоянно посещают делегации из других стран для изучения нашего опыта.

Мир очень динамичен. Цифровые технологии пронизывают все сферы жизнедеятельности, а для образования открывают фантастические возможности. Для нас это отличная возможность одновременно предоставить доступ к качественным образовательным услугам такому количеству детей, которое не сможет вместить ни одно здание в стране.

Я посвятила 40 лет развитию образования и считаю, что вопрос дистанционного образования, если не зацикливаться на том, возможно, негативном отношении к этому виду образования, сложившемуся из-за особенностей его внедрения во время пандемии, также может оперативно решить системные задачи национального образования.

Главная из таких проблем — это недостаточное количество квалифицированных педагогических кадров. В том числе в регионах. И дистанционная школа как раз предоставляет возможность получить доступ к качественному контенту, разработанному лучшими педагогами страны, а также получить своевременную поддержку учителя.

К тому же дистанционная школа даёт возможность молодому учителю ознакомиться с эффективными методами подачи материала и адаптировать онлайн-урок для проведения в офлайн-формате с детьми своей школы. Таким образом, дистанционная школа в некотором роде решает проблему с педагогическими кадрами.

Право на образование имеют все дети, и дистанционное образование может обеспечить доступ к образованию для детей из различных социальных групп, для детей с особыми потребностями, по разным причинам не имеющих возможность посещать школу. Кроме того, не секрет, что есть дети, которые по причине занятости домашними обязанностями не ходят в школу, или есть родители, которые девочек не отправляют учиться. Полноценная дистанционная школа позволяет решать и эти проблемы.

— Если при реализации проекта изучался зарубежный опыт, можете ли вы назвать страны, где детям школьного возраста разрешено обучаться онлайн, не посещая традиционную школу?

— Возможность получать образование дистанционно существует в различных странах. Часть платформ предоставляет услуги для действующих школ при реализации смешанного обучения, для обучения при вынужденном переходе на дистанционное обучение в период пандемии или для тех, кто учится на home-schooling (домашнем обучении). Дистанционное обучение при этом реализуется действующими школами со своими учениками, которые по необходимости используют возможности платформы.

Законодательно не посещать общеобразовательную школу разрешено во многих странах Европы и в США, но изначально это было связано с развитием home-schooling — семейного, домашнего обучения.

Онлайн-школы успешно функционируют по всему миру. Первые школы начали создаваться в начале 2000-х годов. Достаточно сильные позиции у школ в Европе и США. К примеру, в Великобритании дистанционные школы King’s InterHigh, Wolsey Hall Oxford. В США — NC Virtual. Вообще, в США порядок работы онлайн-школ варьируется в зависимости от штата.

Обучение в именитых дистанционных школах может стоить от 2000 до 15 тысяч долларов в год, а количество учеников варьируется от 100 до 3000.

На постсоветском пространстве онлайн образование стартовало значительно позже, но также набирает обороты: Российская электронная школа, интерактивные образовательные платформы Учи.ру, Якласс, дистанционная школа «Фоксфорд». В Украине — это Оптима, Джерело, Альтернатива и другие. В Казахстане — платформа «Билимал». Часть из них как раз из того формата, который всецело закрывает среднее образование в онлайн-формате.

В Узбекистане среди русскоязычного сегмента распространены различные русскоязычные платформы стран СНГ с образовательным контентом для школьников.

Однако самостоятельное прохождение курсов на платформах других стран обеспечивает лишь возможность получения дополнительного образования. Кроме того, все зарубежные школы нацелены на базовые программы своих стран. Содержание учебной программы не соответствуют государственным требованиям Узбекистана и не переведено на узбекский язык. Прохождение программ таких школ учениками из Узбекистана не предусматривает выдачу аттестата государственного образца.





Студия, где снимаются видеоуроки.

— В чём отличие проекта от существующих на данный момент решений для обучения онлайн, например, Хан Академия, государственный проект «Онлайн-школа» (уроки по ТВ) или многочисленные онлайн-курсы, предлагаемые частными организациями (prep.uz и т. д. )?

— Давайте сначала мы с вами попытаемся определить, что такое традиционная школа. Традиционная школа — это, как правило, параллельные уроки по 40−45 минут каждый. Обычно урок начинается с переклички, дальше идёт повтор предыдущего материала, на которое тоже учитель тратит некоторое время, и остаётся примерно 30 минут чистого времени. А если мы возьмём стандартный класс в 25−30 человек, получается, что на каждого ребенка остаётся одна минута. С учётом того, что есть ещё объяснение нового материала, остается ещё меньше времени, и на уроке мы не можем охватить всех учеников. При этом в классе собраны дети с разными темпераментами и у каждого свой темп работы.

Мы пытаемся апробировать полноценную онлайн-школу: то есть не дополнительные услуги к традиционной школе, а школа, где есть своё расписание, обучение в синхронном и асинхронном формате, журнал, дневник, табель и, соответственно, в конце обучения выдаётся документ государственного образца.

Асинхронная часть — это записанные видеоуроки, которые длятся от 8 до 10 минут. Ребёнок получает основной материал, который ему надо освоить в рамках государственных стандартов. Уроки не в виде «говорящей головы», а в виде увлекательного диалога с ребёнком, с анимацией, помогающей активизировать внимание.

Кадр онлайн-урока.

Синхронная часть — это уже полноценная школа, где есть расписание, классный руководитель, вебинары. Дети распределяются по «кабинетам», решают задания, работают над проектами, обсуждают, что они сделали дома. Ребёнок заходит на свой курс, он видит свои тесты, задания, достижения, заметки, отзывы. Каждый день, проходя тесты и выполняя задания, он получает свою оценку.

Наличие этой синхронной части и отличает наш проект от других проектов. Плюс, например, если мы рассмотрим Хан Академию, то там только несколько основных предметов, а мы предполагаем полноценную школу со всеми предметами по школьной программе.

Кроме того, в указанных вами сервисах, как правило, идёт односторонняя коммуникация: ученик не может задать вопросы лектору, отсутствует командная работа и классная работа. В нашем проекте мы предусматриваем интерактив и возможность получения обратной связи от учеников в виде домашних заданий, самостоятельных проектов с обсуждением прогресса каждого ученика.





Процесс подготовки видеоурока.

— В контексте Узбекистана, учитывая, что есть места, неохваченные скоростным интернетом, или есть семьи, где нет соответствующих устройств (компьютера, планшета и т. д. ), не создаст ли проект предпосылки для неравенства (например, у семей, живущих в городах или семей, которые могут позволить себе покупать гаджеты или оплачивать высокоскоростной интернет, будет доступ к дистанционному образованию, а у других — нет)?

— Рассмотрим ситуацию на двух уровнях — государства и семьи. Любое государство заинтересовано в большом количестве учёных, инженеров, врачей, управленцев, предпринимателей. Для того, чтобы это обеспечить, необходимо время и колоссальные вливания в образование. В этом контексте решить вопрос с доступом к скоростной сети и покупкой гаджетов проще, чем вопросы строительства тысяч новых зданий, подготовки десятков тысяч высококлассных учителей и содержания всей этой инфраструктуры.

Теперь перейдём на уровень семьи. Мне сложно представить родителей, которые не мечтали бы об успешном, обеспеченном и счастливом ребенке. Частично этого можно достичь, обеспечив материальными благами детей на несколько поколений вперёд. Но не факт, что дома, квартиры, машины, переданные по наследству, гарантируют карьерный рост, счастье и самореализацию.

Каждая семья осознанно или неосознанно делает выбор, инвестировать в школьное образование или экономить на нём. Как правило, в краткосрочной перспективе такая экономия приводит к большим затратам на репетиторов, а в долгосрочной — к тому, что мечта о следующем успешном поколении так и не сбудется.

Поскольку немногие семьи могут пока себе позволить посещение частных школ, наш проект призван облегчить доступ к качественному образованию не «за все деньги мира». В данном случае речь о равном доступе к лучшим учителям и образовательным методикам вне зависимости, например, от столичной прописки или других факторов.

Процесс записи урока.

— В дистанционном образовании ребёнок должен нести ответственность за свою траекторию образования. По вашим наблюдениям, насколько они готовы к этому?

— Всему нужно учить, и этому в том числе. И вот здесь мы решаем сразу несколько задач. Первое. Мы повышаем цифровую грамотность ребёнка, который уже живёт в этом мире цифровых технологий. Второе. Мы поддерживаем мотивацию. Например, утром отправляем напоминание: «С добрым утром! А ты помнишь, что сегодня тебе нужно пройти то-то, сделать вот это и вот это?»

В дистанционной школе как раз растёт вот эта ответственность за свой образовательный маршрут. Функция учителя смещается больше на фасилитатора — мотиватора. Ребенок получает задания, получает фидбек (обратную связь) от учителя — тьютора, и ответственность больше ложится на ребёнка. Это требует от ребёнка самостоятельности.

Параллельно мы даём такие курсы, через которые ребёнок учится, как, например, фокусироваться на конкретной проблеме, как воспринимать информацию и так далее. Такие психологические курсы тоже являются частью проекта. Мы формируем навык учиться — сейчас это называется «мета-навык», и это один из главных навыков современного образования. Это навык учиться, развиваться и постоянно чувствовать потребность в самосовершенствовании.

— Как в онлайн-школе предполагается развитие таких важных навыков, как общение, социализация, адаптация к социуму, умение работать в командах?

— Во всём мире идёт трансформация образования. Передовые страны находятся в поиске инновационных форматов и форм образования. Традиционные атрибуты, такие как парты, доски, учебные кабинеты постепенно уходят в прошлое, и их заменяет абсолютно другая среда — open space, coworking. Появляются такие форматы, как Рroject-based learning (PBL — обучение на основе проектов), Research-based learning (RBL — обучение на основе исследований).

Образование ориентируется на развитие компетенций ученика и его творческих способностей, критического мышления, умения работать и коммуницировать в команде, учиться быстро и эффективно. При этом очень важны академические знания, которые должны быть доступны всегда и везде.

Зачастую как проходит обучение в нашей традиционной школе? Ребёнок несколько часов подряд только слушает — он просто пассивный слушатель. Он ничего не создаёт, не нацелен на работу в команде.

Дистанционная школа помогает осуществлять новые подходы в обучении, например, метод «перевёрнутый класс», при котором дети приходят ознакомлёнными с темой, а в школе вместе с одноклассниками уже возможна коллаборация и работа в команде над проектами. Это как раз помогает развитию у детей навыков 4К: креативность, критическое мышление, кооперация и коммуникация.

— Изучалось ли мнение родителей? Как они относятся к тому, чтобы ребёнок школьного возраста обучался онлайн?

— Вовлечённость родителей в процесс обучения ребёнка очень важна. Часто, отдавая детей в школу, родители перекладывают груз ответственности за ребёнка на школу. Знаете, когда ребёнок учится в начальной школе, он всё делает ради родителей, чтобы понравиться папе и маме. Потом уже смещение идёт. А что скажет учитель? А потом, уже в средней школе — а что скажет мой друг — ровесник? А заинтересованность родителя в успехах ребёнка на каждом этапе должна быть. Поэтому нужно выстроить работу школы с родителями.

На стадии разработки прототипа дистанционной школы мы привлекали и родителей. Родителям мы предоставляли учебный план, отражающий ключевые плановые учебные активности, а также цели и ожидаемые результаты по прохождению каждого урока. Их мнение также учитывалось в разработке проекта.

По результатам апробации проекта уже не в рамках одной нашей школы, а города Ташкента у нас будет возможность изучить мнение ещё большего круга родителей.

Беседовал Комил Джалилов