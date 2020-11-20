Во Всемирный день ребенка, ЮНИСЕФ выпустил новый отчет «Ситуационный анализ положения детей в Узбекистане», сообщили «Газете.uz» в страновом офисе организации.

«Пандемия COVID-19 угрожает свести на нет достигнутые успехи и ухудшить положение наиболее уязвимых детей по всей стране», — говорится в сообщении.

Наряду с положительными тенденциями в вопросах выживания детей, их обучения и искоренения детского труда в отчете также описываются тревожные тенденции в охвате социальной защитой детей из малообеспеченных семей и детей с инвалидностью, в питании беременных женщин и психическом здоровье подростков.

Права на выживание и развитие

Одной из остающихся проблем в области выживания и развития ребенка является тот факт, что большинство смертей детей в возрасте до 5 лет происходят в ранний неонатальный период или в первые 28 дней жизни ребенка. Кроме того, дети по-прежнему умирают от причин, которые можно предотвратить с помощью относительно простых методов и инвестиций. Недавние вспышки кори в 2018 и 2019 годах позволяют предположить, что охват иммунизацией и своевременность последующих доз могут быть ниже, чем предполагалось.

Женщины репродуктивного возраста испытывают дефицит питательных веществ: 20% небеременных женщин страдают анемией; питание 40% небеременных женщин репродуктивного возраста соответствует минимальным диетическим требованиям и почти половина небеременных женщин страдают дефицитом фолата.

Дефицит микроэлементов у детей широко распространен: 15% страдают от анемии, более 50% страдают от дефицита железа и 6% страдают от дефицита витамина А. Кроме того, 9% детей имеют признаки хронического недоедания, а 2% имеют признаки острого недоедания. Уровень самоубийств и нанесенных себе травм тревожно возрос, особенно в возрастной группе 15−19 лет.

Права на образование и развитие

В сфере образования проводятся серьезные реформы, и правительство рассматривает качество образования и результаты обучения как центральный элемент сферы образования, говорится в отчете. Доступ к дошкольному образованию улучшился, достигнув 53%, но все еще остается относительно низким. Уровень охвата обучением в начальной школе составляет 100%, но имеющиеся данные об обучении в средних классах (5−9 классы) свидетельствуют о том, что есть дети, которые не посещают школу или остаются на второй год, поскольку показатель охвата обучением в этот период составляет лишь 94%.

Кроме того, только 91% учащихся успешно завершают 5−9 классы. Большинство детей, окончивших средние школы, поступают в учебные заведения среднего специального и профессионального образования (84%), очень немногие имеют шанс поступить в высшие учебные заведения. По всей стране лишь 12% молодежи в возрасте 25−30 лет имеют высшее образование.

Доступ к образованию сильно различается для женщин и мужчин, для детей с инвалидностью, для детей из городской и сельской местности, для детей из домохозяйств с низким уровнем дохода. Кроме того, система образования в Узбекистане нуждается в укреплении для повышения его качества и достижения социальной инклюзивности. Для многих детей окружающая домашняя среда и родительская помощь недостаточны для поддержки их усилий в образовании. Система образования также сталкивается с множеством проблем с точки зрения инфраструктуры и качества.

Право на социальную защиту

Существующая система социальной защиты способствует тому, что большинство детей (54%) в Узбекистане живут в домохозяйствах, получающих какое-либо социальное пособие. Тем не менее, более половины (52%) наиболее бедных домохозяйств не охвачены какой-либо поддержкой со стороны национальной системы социальной защиты, кроме того, охват различными видами пособий со временем сократился.

Сегодня лишь 17% детей в возрасте 0−17 лет живут в домохозяйстве, получающем то или иное из трех существующих пособий на ребенка: пособие по уходу за ребенком, семейное пособие или пособие по инвалидности. При этом 48% детей с инвалидностью не получают пособие по детской инвалидности. Существует также дисбаланс в охвате социальными пособиями между различными возрастными группами — дети в возрасте 15−17 лет, например, не охвачены программами социальных пособий.

Уровень детской бедности выше, чем уровень бедности населения в целом. Эффективность системы социальной защиты снижена сложными процедурами подачи заявок на пособия, недостаточно адекватными периодами времени выплаты пособий и фрагментацией системы социального обеспечения и предоставления социальных услуг.

Право детей на защиту от насилия, эксплуатации, жестокого и пренебрежительного обращения

Эти права в Узбекистане поддерживаются прочной нормативно-правовой базой; были начаты важные реформы в системе защиты детей. Прекращено систематическое использование детского труда при сборе хлопка. Тем не менее, необходимы дополнительные знания и данные о распространенности и видах насилия, жестокого и пренебрежительного обращения, включая сексуальное насилие и излишне строгое воспитание в домашних условиях в отношении детей в Узбекистане.

Проблема браков с участием несовершеннолетних требует тщательного мониторинга, в особенности для девочек. Растет доля детей, оставшихся без попечения родителей, и многие из них помещаются в интернатные учреждения, что приводит к высокому уровню институционализации детей, причем преобладающее большинство в детских интернатных учреждениях — это дети с инвалидностью.

Среди жертв торговли людьми из Узбекистана были обнаружены дети в других странах и внутри страны. Существует необходимость в большей согласованности с международными стандартами законодательства и практики правоприменения в отношении детей, находящихся в конфликте и в контакте с законом, независимо от того, являются ли они жертвой, свидетелем или правонарушителем, считают в ЮНИСЕФ. Семейные факторы, отсутствие социальной поддержки, а также отсутствие или слабость системы социальных услуг и недостаток специалистов в сфере социальной работы препятствуют защите детей.

Право на участие

Правовые рамки участия детей в жизни общества установлены законодательством Узбекистана. Однако, хотя существует намерение гарантировать права, которые могут способствовать участию детей и дети в Узбекистане представлены на различных форумах, этого недостаточно для значимого участия, говорится в отчете.

Есть признаки того, что практика воспитания детей в семьях Узбекистана меняется, и вместе с этим у детей появляется больше возможностей участвовать в принятии семейных решений. Права на участие детей определены более четко в системе правосудия, причем больше в уголовном судопроизводстве, чем в гражданском.

Менее ясно права детей на участие определены в других секторах, например, в здравоохранении и образовании, где дети получают услуги или проводят значительную часть своего времени. Необходимо укреплять практику и механизмы вовлечения детей и учета их мнения в принятии решений, которые затрагивают их интересы, например, при рассмотрении вопросов развода родителей или помещения детей в систему альтернативной опеки. Участие детей и молодежи в разработке политики на местном и национальном уровнях остается ограниченным.

Следует учитывать, что интернет становится все более доступным, и это дает детям больше возможностей быть услышанными и участвовать в формировании общественного мнения, считают в ЮНИСЕФ.

Виды неравенства

Имеющиеся в разбивке данные показывают, что неравенство в реализации прав детей в определенной степени зависит от того, где в стране проживает ребенок — в одних регионах результаты для детей менее благоприятны, чем в других. Пол ребенка также имеет существенное значение для степени неравенства, с которым он сталкивается.

Существуют и другие факторы: живет ли семья или ребенок в городской или сельской местности, имеется ли у ребенка инвалидность. Факторы, связанные с семейным доходом и этнической принадлежностью/языком, на котором говорят в семье, также влияют на шансы ребенка полностью раскрыть свой потенциал и реализовать свои права. Различные неравенства между мальчиками и девочками из определенных регионов, городских/сельских районов, детей с особыми характеристиками, различного семейного положения и уровня благосостояния накапливаются в детстве и приводят к уязвимости, которая затем отражается на жизненных результатах молодежи.

Результаты анализа подтвердили необходимость тщательного изучения и устранения структурных барьеров. В их число входят неэффективность распределения бюджетных средств, скрытые расходы, такие как наличные расчеты населения за медицинские услуги, несбалансированные инвестиции в социальную защиту и образование для различных возрастных групп населения и зачастую недостаточное финансирование, не соответствующее стандартам.

Новые вызовы

Узбекистан также сталкивается с рядом новых вызовов, которые потребуют большего внимания и более тщательного мониторинга в будущем, считают в ЮНИСЕФ. Это включает демографическую ситуацию и вызванное ею давление, особенно на сектор образования. Демографическая ситуация также обусловливает необходимость инвестиций и поддержки реформы сектора образования, что позволит Узбекистану воспользоваться демографическим дивидендом, создав за несколько лет высококвалифицированное молодое население.

Все более широкое использование интернета и доступ к социальным сетям может принести как новые возможности, так и вызовы для благополучия детей в будущем, говорится в ответе. Появляются некоторые новые и растущие угрозы для здоровья, такие как проблемы психического здоровья, ВИЧ-инфекция среди молодежи, туберкулез с множественной лекарственной устойчивостью, избыточный вес и ожирение, требующие внимания в дополнение к незавершенной повестке дня в области здравоохранения, над которой страна работала в течение последних лет.

Дети, возвращающиеся из зон конфликтов, недавно привлекли внимание государства и, вероятно, в будущем эта проблема останется актуальной. Молодые люди и дети, ставшие жертвами торговли людьми, лица, вышедшие из систем опеки или отбывшие наказание в местах лишения свободы, также нуждаются в помощи для реинтеграции в общество.

Семья как социальный институт, похоже, меняется, говорится в отчете, и появляются новые тенденции, такие как рост числа разводов, а также случаи домашнего насилия. Эти проблемы необходимо будет решать в будущем более комплексно и всесторонне. Семья является первой защитной средой для ребенка, которая так важна для выживания, развития, образования, защиты и социального обеспечения детей. Она должна стать первым приоритетом для инвестиций государства, заботящегося о своих детях.

Наконец, изменение климата создает реальные и вполне конкретные риски для детей сейчас и в будущем. Было бы полезно начать мониторинг воздействия изменения климата на здоровье детей, начать диалог о том, как смягчить воздействие этой глобальной угрозы на образование, уровни бедности и общее благополучие детей в Узбекистане.

Отчет ЮНИСЕФ содержит рекомендации, которые должны способствовать снижению неравенства в отношении детей в Узбекистане:

Рекомендация 1. Разработать многоаспектный показатель измерения детской бедности, который бы позволил оценивать воздействие различных влияющих факторов: плохое здоровье, недостаток образования, низкий уровень жизни, угроза насилия и проживание в экологически небезопасных районах.

Рекомендация 2. Пересмотреть существующую формулу распределения ресурсов, чтобы учесть результаты многоаспектного измерения детской бедности.

Рекомендация 3. Расширить и укрепить систему социальной защиты, чтобы лучше реагировать на потребности детей и на различные потрясения и угрозы, а также для эффективной интеграции программ социального обеспечения, социальных услуг и программ на рынке труда.

Рекомендация 4. Обновить молодежную стратегию, включив конкретные меры по снижению уровня NEET («не трудоустроены, не получают образования или профессиональной подготовки») среди молодежи; способствовать устранению дискриминационных гендерных норм и расширить возможности для участия молодых женщин; расширить стипендиальные программы; содействовать занятости; способствовать безопасному использованию интернета и социальных сетей.

Рекомендация 5. Разработать стратегию с указанием затрат и план действий по уменьшению уязвимостей, с которыми сталкиваются дети с инвалидностью, путем усиления профилактики, раннего выявления и вмешательства для детей с инвалидностью, реформ инклюзивного образования, повышения доступности услуг по реабилитации и поддержке образования для детей с инвалидностью, разработки коммуникационных стратегий для борьбы со стигмой и дискриминацией в отношении людей с инвалидностью, расширения возможностей для участия людей с инвалидностью.

Рекомендация 6. Повысить качество образовательных услуг на всех уровнях путем поддержки реформ, проводимых в настоящее время в секторе образования для ускорения расширения охвата дошкольным образованием.

Рекомендация 7. Повысить качество услуг в области здравоохранения и питания с момента зачатия, в раннем детстве и до молодости в рамках проводимых реформ.

Рекомендация 8. Улучшить знания о социальных нормах и насилии в отношении детей.

Рекомендация 9. Разработать и реализовать комплексные, интегрированные и скоординированные пилотные проекты реформ в наиболее неблагополучных регионах.

«Запуск отчета своевременен. В то время, как весь мир и Узбекистан борются с пандемией COVID-19 — с пробелами в образовании, ухудшающимся недоеданием, нехваткой воды и санитарных условий, а также со стремительно растущей детской бедностью, нам необходима информация, данные и доказательства для принятия обоснованных решений, мер и предотвращения потенциально катастрофических последствий для детей», — отметил глава представительства ЮНИСЕФ в Узбекистане Мунир Мамедзаде.