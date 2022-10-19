Программа развития ООН, Министерство экономического развития и сокращения бедности Узбекистана, Исламский банк развития (ИБР) и Фонд международного развития ОПЕК запустили новый проект «Устойчивое развитие сельских районов в Узбекистане». Об этом «Газете.uz» сообщили в ПРООН.

Основная цель проекта — создать благоприятный уровень жизни для сельских жителей и обеспечить их доступ к базовой инфраструктуре, здравоохранению и образованию, говорится в сообщении.

Новый проект направлен на повышение уровня жизни сельских жителей за счет совершенствования дорожно-транспортной инфраструктуры, инженерно-коммуникационных сетей, систем электроснабжения, применения ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий при строительстве и реконструкции объектов социального назначения, таких как детские сады, школы и сельские поликлиники. При этом должны укрепляться процессы местного самоуправления на основе широкого участия в проекте населения в целевых регионах.

В частности, проект предусматривает строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры в 170 махаллях в 20 районах Каракалпакстана, Навоийской, Бухарской и Хорезмской областей. К концу 2022 года, как ожидается, будут разработаны 66 планов развития сообществ. Общая сумма проекта составляет 338 млн долларов на период 2022—2025 годы.

ПРООН будет поддерживать Министерство экономического развития и сокращения бедности в реализации одного из компонентов проекта, цели которого:

укрепление потенциала местных сообществ по выявлению и представлению своих интересов и потребностей;

обучение представителей местных архитектурно-проектных институтов и региональных строительных управлений;

наращивание потенциала строительного сектора и архитектурного проектирования для внедрения инновационных IT-решений;

вовлечение местного сообщества в процесс принятия решений.

Запуск проекта приурочен к 30-й годовщине Международного дня борьбы за ликвидацию нищеты, ежегодно отмечаемого с 1992 года. Как отметили в ПРООН со ссылкой на Госкомстат, в Узбекистан на 2021 год 17% населения жило за чертой бедности. Правительство намерено сократить бедность в стране вдвое к концу 2026 года в рамках Стратегии развития, об этом ранее рассказывал вице-премьер Джамшид Кучкаров.