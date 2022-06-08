Новая совместная инициатива Программы развития ООН, Министерства экономического развития и сокращения бедности и Исламского банка развития (ИБР) по укреплению потенциала сельских сообществ в управлении инфраструктурой в регионе Приаралья стартовала 8 июня, сообщили «Газете.uz» в ПРООН.

Этот проект является частью более широкого инвестиционного проекта по устойчивому развитию сельской местности Узбекистана, который будет финансироваться ИБР и Фондом ОПЕК. Для реализации данного проекта были выделены средства в размере 5 млн долларов, он охватит Каракалпакстан, Хорезмскую, Навоийскую и Бухарскую области, наиболее подверженные экологическому кризису.

Цель проекта — расширить возможности и укрепить потенциал местных сообщества архитекторов, инженеров, местных органов власти и других заинтересованных сторон при разработке и осуществлении планов развития сельской местности с использованием подходящих зеленых и энергоэффективных, а также цифровых решений.

В рамках проекта запланировано обучение представителей местных архитектурно-проектных институтов и региональных управлений архитектуры и строительства для разработки усовершенствованных инженерных проектов и генеральных планов, отвечающих аспектам устойчивого развития с фокусом на экономическую, эксплуатационную и экологическую устойчивость.

Кроме того, проект предусматривает меры по укреплению механизма местного управления и участия сообщества в планировании и реализации программ и инициатив развития сельских районов путём цифровизации, инновационных ИТ-решений, включая разработку цифровой инфраструктуры и информационных систем, которая, как ожидается, будет содействовать расширению потенциала сектора строительства, архитектурного проектирования и предоставления государственных услуг.

Как ожидается, этот проект предоставит возможность сообществам определять свои приоритеты развития, нужды, через разработку планов развития сообществ, которые станут основой для реализации строительных и инвестиционных проектов.

Кроме того, внедрение зеленых и инновационных технологий при строительстве и архитектурном планировании позволит строить инфраструктурные объекты, которые будут отвечать новым современным требованиям и при этом позволять рационально использовать энергию.

Работа будет проводиться по внедрению водо- и энергоэффективных, новых сельскохозяйственных, озонобезопасных технологий с низким потенциалом глобального потепления.

«Данный проект станет отличной возможностью объединения усилий правительства, Исламского банка развития и ПРООН в реализации конкретных решений, направленных на улучшение жизнедеятельности населения Приаралья и обеспечение достойного доступа к ресурсам и услугам для сельского населения», — сказала постоянный представитель ПРООН в Узбекистане Матильда Димовска.