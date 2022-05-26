Узбекистан планирует сократить уровень бедности в два раза до 2026 года. Министр экономического развития и сокращения бедности, заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров на международном форуме по сокращению бедности, проходящем в Бухаре 26 мая, рассказал, как это планируется сделать, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Вице-премьер напомнил, что в 2020 году впервые в истории страны вопрос сокращения бедности был определен как одна из основных целей экономической реформы.

По его словам, в короткие сроки была создана «институциональная система сокращения бедности и реализованы эффективные инструменты, основанные на фундаментальных подходах». Сформирован единый социальный реестр, введены минимальные потребительские расходы, адресная социальная помощь каждому ребенку в малообеспеченных семьях, новая система профессионального обучения, перечислил он.

Введение минимальных потребительских расходов позволило пересмотреть минимальный уровень социальных выплат и пособий. В 2021 году размер минимальных пенсий и пособий инвалидам, а также семьям, потерявшим кормильца, вырос на 10−50%, сказал вице-премьер.

Сокращение бедности вдвое к 2026 году, а также обеспечение устойчиво высокого и инклюзивного экономического роста являются главными целями стратегии развития Узбекистана, отметил Джамшид Кучкаров. Для этого планируется:

обеспечить необходимые условия для развития частного сектора, в том числе малого и среднего бизнеса, что позволит создавать устойчивые рабочие места;

в том числе малого и среднего бизнеса, что позволит создавать устойчивые рабочие места; развивать человеческий капитал и повышать производительность труда. Охват дошкольным и высшим образованием в Узбекистане за последние годы увеличился почти вдвое. В 2026 году планируется расширить охват дошкольным образованием до 80% (сейчас — 69%) и высшим образованием — до 50% (28%). До 2026 года запланировано профессиональное обучение 1 миллиона безработных (в первую очередь женщин и молодёжи).

Охват дошкольным и высшим образованием в Узбекистане за последние годы увеличился почти вдвое. В 2026 году планируется расширить охват дошкольным образованием до 80% (сейчас — 69%) и высшим образованием — до 50% (28%). До 2026 года запланировано профессиональное обучение 1 миллиона безработных (в первую очередь женщин и молодёжи). увеличить объемы государственных ресурсов, направляемых на социальные проекты, за счёт либерализации цен на энергоресурсы и сокращения неэффективных субсидий. Особое внимание будет уделяться защите малообеспеченных семей;

направляемых на социальные проекты, Особое внимание будет уделяться защите малообеспеченных семей; ускорить трансформацию и приватизацию государственных предприятий и улучшить конкурентную и деловую среду;

и улучшить конкурентную и деловую среду; повысить производительность в сельском хозяйстве, прежде всего, углубить земельные реформы;

прежде всего, углубить земельные реформы; продолжить реформы, направленные на ускорение перехода к «зелёной» и цифровой экономике.

Глава Минэкономразвития приветствовал новую рамочную программу партнёрства Всемирного банка с Узбекистаном на 2022−2026 годы. Она фокусируется на трёх стратегических целях: увеличение инклюзивной занятости в частном секторе; развитие человеческого капитала; и повышение благосостояния и устойчивого развития за счёт «зелёного» экономического роста.

«Для достижения поставленных целей и проведения реформ потребуются не только финансовые ресурсы, но и наращивание институционального потенциала, включая обучение местных специалистов», — заявил он.

На сегодняшний день минимальные потребительские расходы составляют 498 тысяч сумов в месяц (16,3 тысячи сумов в день). Этот показатель используется для определения черты бедности в стране.