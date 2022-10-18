По последним данным, в результате крушения истребителя Су-34 в Ейске погибли 13 человек, в том числе трое детей. Еще 19 человек пострадали, из них пятеро детей. Об этом сообщило РИА Новости.

Напомним, истребитель-бомбардировщик Су-34 вечером 17 октября упал рядом с жилым домом в городе Ейске в Краснодарском крае России, после чего в многоэтажке начался сильный пожар.

Как сообщило ранее Министерство обороны России, крушение военного самолета произошло при наборе высоты «для учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа». Летчики смогли катапультироваться. Они заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

Уголовное дело по факту крушения Су-34 было возбуждено по статье о нарушении правил полетов или подготовки к ним.