Вечером 17 октября сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал во дворе жилого дома в Ейске Краснодарского края России, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РФ.

Крушение произошло при наборе высоты «для учебно-тренировочного полёта с военного аэродрома Южного военного округа». Летчики смогли катапультироваться. Они заявили, что причиной крушения стало возгорание одного из двигателей.

Минобороны сообщило, что на месте падения самолёта произошло возгорание топлива. Огонь охватил с первого по пятый этажи многоэтажки, пишут СМИ.

На видеозаписях, публикуемых в российских Telegram-каналах, видно, что дом рядом с местом падения объят пламенем. На некоторых кадрах виден парашют катапультировавшегося пилота.

На месте трагедии работают экстренные службы. Информация о погибших и пострадавших уточняется.