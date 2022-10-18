Уровень загрязнения атмосферного воздуха Ташкента во второй половине дня вторника понизился, свидетельствуют данные Узгидромета.

По данным станций мониторинга, начав резко ухудшаться вечером в понедельник, качество воздуха продолжило падать после полуночи, достигнув пика в промежутке 10−12 часов дня. В это время загрязнение воздуха твёрдыми частицами РM 2,5 (диаметром до 2,5 микрометра) приблизилось к 120 микрограммам на 1 кубометр воздуха, PM10 (до 10 микрометров) — почти до 130.

После полудня, с усилением дождя, воздух начал становиться чище, и к 14:00 показатель РM 2,5 на станции мониторинга в районе Бадамзара (Юнусабадский район) составил 23,3 мкг/кубометр, на площади Дружбы народов (Чиланзарский) — 25,4 мкг/кубометр.

Узгидромет отмечает, что приведённые выше показатели индекса качества воздуха (AQI) по РM 2,5 означают «хороший» уровень.

В последние дни в вечернее и ночное время в столице Узбекистана наблюдался высокий уровень загрязнения воздуха. Резкое падение температуры воздуха вследствие температурной инверсии способствовало застою воздуха, создавая условия для накопления загрязняющих веществ, отмечал Узгидромет накануне. 15 октября в 23:00 при температуре воздуха 17 градусов Цельсия концентрация частиц РМ2,5 составляла 62 мкг/кубометр.

Информация об уровне загрязнения воздуха мелкодисперсными взвешенными частицами РМ2.5 и РМ10 с двух автоматических станций публикуется на специальном сайте Узгидромета (monitoring.meteo.uz) и международном сайте IQAir. По оценкам последнего сайта, на момент публикации этой новости Ташкент снизился с первого места в мире по загрязнению воздуха на 43-е. IQAir называет текущий уровень качества воздуха «средним».