Европейский союз 17 октября ввёл санкции против 11 физлиц и 4 иранских организаций за применение силы во время недавних протестов, следует из опубликованного в официальном журнале ЕС документа.

Ограничения введены в отношении иранской полиции нравов, сил народного ополчения «Басидж», а также Командования кибербезопасности Корпуса стражей Исламской революции и сил безопасности Фараджа.

«Полиция нравов незаконно применяет в отношении женщин за несоблюдение иранских законов о ношении хиджаба силу, сексуальное и гендерное насилие, произвольные аресты и задержания и пытки», — отмечается в документе.

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал применение силы против демонстрантов неоправданным и неприемлемым.

«Иранские власти должны обеспечить прозрачное и заслуживающее доверия расследование, чтобы уточнить количество погибших и арестованных, освободить всех демонстрантов, не применявших насилия, и обеспечить надлежащую правовую процедуру для всех задержанных», — говорится в документе.

В сентябре по всему Ирану начались протесты против правящего режима. Это произошло после смерти в отделе полиции нравов 22-летней девушки Махсы Амини, задержанной за неправильное ношение хиджаба. Как утверждают ее родственники, причиной гибели девушки стали побои при задержании. Однако иранские власти назвали причиной болезнь девушки. После её смерти люди вышли на улицы: школьницы и женщины старше снимали с себя хиджабы в знак протеста. Правительство Ирана, в свою очередь, возложило ответственность за протесты в стране на США.