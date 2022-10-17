На внеочередной сессии областного кенгаша народных депутатов 17 октября Хамидулло Таджиевич Иномов был назначен хокимом Ферганского района, сообщила пресс-служба хокимията Ферганской области.

Хамидулло Иномов. Фото: пресс-служба хокимията Ферганы.

До назначения Хамидулло Иномов занимал должность главного инспектора в департаменте кадрового администрирования Агентства развития государственной службы при президенте Узбекистана.

На сессии также были отмечены недостатки в работе бывшего хокима Ферганского района Шухрата Муминова.

Хокимом Сардобинского района Сырдарьинской области назначен Акмаль Арзиевич Мирзаев, сообщила пресс-служба областной администрации.

Акмаль Мирзаев. Фото: пресс-служба хокимията Сырдарьи.

Акмаль Мирзаев родился в 1971 году. В 1997 году окончил Самаркандский государственный архитектурно-строительный институт, в 2003 году — Ташкентский государственный университет экономики, в 2010-м — Банковско-финансовую академию Узбекистана. Специальность — экономист-финансист.

До назначения работал заместителем министра водного хозяйства, а ранее занимал ответственные должности в Министерстве сельского хозяйства и Администрации президента Узбекистана.

Хокимом Нурабадского района Самаркандской области назначен Сирожиддин Валикулович Бердикулов, сообщила пресс-служба областной администрации.





Сирожиддин Бердикулов. Фото: пресс-служба хокимията Самарканда.

Сирожиддин Бердикулов родился в 1979 году в Джамбайском районе Самаркандской области. Работал первым заместителем председателя Государственного комитета ветеринарии и развития животноводства Узбекистана.

В Андижанской области 17 октября были назначены хокимы двух районов.

Хокимом Пахтаабадского района назначен Азизбек Рахимович Латифжонов.

Азизбек Латифжонов. Фото: пресс-служба хокимията Андижана.

Азизбек Латифжонов родился в 1977 году в Избасканском районе Андижанской области. В 1999 году окончил Андижанский инженерно-экономический институт, в 2000-м — Банковско-финансовую академию Узбекистана.

В разные годы занимал различные должности в банковской сфере. С 2017 года работал в Министерстве финансов Узбекистана, а до последнего назначения был заместителем министра по чрезвычайным ситуациям Узбекистана по финансово-экономическому и материально-техническому обеспечению.

Хокимом Асакинского района Андижанской области назначен Бекзод Хамзаевич Умматов, сообщило УзА.

Бекзод Умматов. Фото: УзА.

Бекзод Умматов родился в 1982 году в Ташкенте. В 2003 году окончил Ташкентский финансовый институт по специальности «банковское дело», в 2016 году окончил Банковско-финансовую академию.

В 2004—2010 годы работал в банковской сфере, с 2011 года занимал различные должности в системе Госконконкуренции. В 2017—2019 годы работал в Кабинете министров.

С 2019 года и до назначения он был заместителем председателя Антимонопольного комитета.