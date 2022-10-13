Генеральная ассамблея ООН 12 октября подавляющим большинством голосов приняла резолюцию «Территориальная целостность Украины: соблюдение принципов Устава ООН», которая осуждает аннексию Россией четырёх территорий Украины, сообщает Служба новостей ООН.





Резолюцию поддержали рекордные 143 страны. Против проголосовали 5 государств — Россия, Беларусь, Сирия, КНДР и Никарагуа. Воздержались 35 стран, включая Узбекистан, Таджикистан, Кыргызстан и Казахстан, а также Индию, Китай и Пакистан.

Резолюция была принята на 11-й чрезвычайной специальной сессии по Украине. Она была возобновлена в понедельник. На заседании выступили около 80 ораторов. Первое заседание спецсессии прошло 28 февраля. Проведение спецсессий позволяет обходить вето какого-либо из постоянных членов Совета безопасности ООН, в данном случае — России, которая ранее блокировала в Совбезе резолюцию, осуждавшую её действия на территории Украины.

«Генеральная ассамблея осуждает организацию Российской Федерацией незаконных так называемых референдумов в регионах, находящихся в пределах международно-признанных границ Украины, и попытку незаконной аннексии Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины после организации вышеупомянутых референдумов», — говорится в резолюции.

Её соавторы заявили, что «противоправные действия» России относительно незаконных референдумов, проведённых 23−27 сентября в четырёх областях Украины, и последующая попытка незаконной аннексии этих областей не имеют юридической силы и не являются основанием для какого-либо изменения статуса этих областей Украины.

В резолюции содержится призыв ко всем государствам, международным организациям и специализированным учреждениям ООН не признавать изменения Россией статуса любой из или всех в совокупности Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины. Авторы документа настоятельно потребовали воздерживаться от любого рода действий или шагов, которые можно было бы истолковать как признание любого такого изменённого статуса.

Генеральная ассамблея ООН потребовала от Москвы немедленно и безоговорочно отменить свои решения от 21 февраля и 29 сентября, касающихся статуса отдельных районов Донецкой, Запорожской, Луганской и Херсонской областей Украины, «поскольку они являются нарушением территориальной целостности и суверенитета Украины и идут вразрез с принципами Устава ООН». Ассамблея потребовала «немедленного, полного и безоговорочного» вывода всех вооруженных сил России с территории Украины в пределах её международно-признанных границ.

МИД Узбекистана в конце сентября, после того, как состоялись референдумы на подконтрольных России территориях Украины, заявил, что страна неизменно привержена уважению территориальной целостности других государств.