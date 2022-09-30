Министерство иностранных дел Узбекистана сделало заявление «в связи с участившимися в последнее время обращениями граждан с просьбой разъяснить отдельные вопросы по ситуации вокруг Украины.

«Республика Узбекистан неизменно привержена в осуществлении своей внешней политики национальным интересам, основополагающим принципам, в том числе открытости, равноправия, уважения суверенитета, территориальной целостности, невмешательства во внутренние дела других государств», — говорится в заявлении.

«Узбекистан выступает за скорейшее формирование условий для урегулирования нынешней ситуации политико-дипломатическим путём в соответствии с нормами международного права», — также заявил МИД.

Внешнеполитическое ведомство также прокомментировало «увеличение числа прибывающих граждан Российской Федерации на территорию Узбекистана».

«Вопрос их нахождения в нашей стране регламентируется законодательством Узбекистана, двусторонними и многосторонними договорно-правовыми актами, включая их возможную экстрадицию», — говорится в заявлении.

При этом, подчеркнул МИД, граждане зарубежных стран, не совершившие правонарушения, принудительной депортации не подлежат.

Напомним, прошедшие 23−27 сентября на подконтрольных России территориях Украины референдумы, как сообщили местные центризбиркомы, показали желание их жителей присоединиться к РФ.

Министерство иностранных дел Украина заявило, что эти мероприятия не имеют ничего общего с волеизъявлением и не имеют никаких последствий для административно-территориального устройства Украины и международно признанных границ.

«Принуждение людей на этих территориях заполнять какие-то бумаги под дулом автомата — очередное преступление России в ходе ее агрессии против Украины. Подобные действия грубо нарушают Конституцию и законы Украины, а также нормы международного права и международные обязательства России», — говорится в заявлении украинского МИДа.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш по этому поводу заявил: «Любое решение об аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Украины не будет иметь законной силы и заслуживает осуждения».

В России тем временем готовятся провести 30 сентября в Кремле церемонию подписания договоров о вступлении в состав РФ новых территорий. Ожидается также «объемное выступление» президента Владимира Путина.

После объявления частичной мобилизации в России страну стали покидать мужчины призывного возраста, не желающие участвовать в военных действиях. По данных «Новой газеты. Европа» число выехавших может составлять более 261 тысячи человек.