После нескольких месяцев строительных работ на улице Навои в Ташкенте появилась обещанная выделенная полоса для общественного транспорта. Она организована на крайней правой полосе, что означает, что на улице теперь нельзя парковаться. Корреспондент «Газеты.uz» Жахонгир Азимов прошёлся от площади Чорсу до Урды — на этом отрезке размечена выделенная линия, посмотрел, работает ли она, и узнал мнения водителей автобусов и частных автомобилей.

Полоса пока не работает

Как и в случае с улицей Фергана йули, где «выделенка» для автобусов также организована на первой полосе, на Навои линия не работает, как задумано. Наличие сплошной линии, жёлтой линии у края улицы, буквы «А» и знаков «Остановка запрещена» не мешает водителям, привыкшим здесь парковаться годами, продолжать это делать.

Водители автобусов вынуждены объезжать автомобили или вообще не заезжать на выделенную полосу, потому что ехать по ней беспрепятственно невозможно.

Четыре водителя автобусов, с которыми поговорил корреспондент, отметили, что выделенная полоса по идее должна ускорить движение, но для этого она должна быть свободна. Водитель маршрута №46 рассказал, что с 7 до 8 утра полоса была свободна.

Для чего в мире существуют выделенные полосы для общественного транспорта? Потому что он перевозит значительно больше людей, чем частные автомобили, в которых нередко едут всего один или два человека. Следовательно он должен быть в приоритете.

Согласно данным проектного офиса комплексного развития транспортной системы Ташкента Министерства транспорта Узбекистана, площадь Чорсу ежечасно проезжает 3600 машин, 192 из которых — автобусы. Если 3200 автомобилей перевозят в среднем 4000 человек в час, то 192 автобуса — в среднем 9000.

Директор проектного офиса Мурад Абидов в интервью «Газете.uz» отмечал, что помимо нанесения разметки, на выделенной линии будут установлены камеры фиксации нарушений правил остановки и стоянки. До этого инспекторы ДПС должны предупреждать водителей частного транспорта о запрете на остановку и стоянку. В будний день, когда корреспондент изучал «выделенку», инспекторов на улице не было.

Водитель автобуса №91 рассказал, как один день сотрудники ДПС регулировали движение на улице Навои до обеда. «Всё было организованно, но после того, как регулировщики уехали, люди опять понаставили машины», — сказал он.

Мурад Абидов признал, что инспекторы не решат проблему стихийной парковки. Процесс должен быть автоматизирован. По его словам, когда у рынка «Абу Сахий» появились камеры фиксации нарушений, водители, начав получать штрафы, перестали парковаться в запрещённых местах.

Некоторые водители, чтобы избежать штрафа, закрывают часть номерного знака бумагой и другими предметами (это практикуется и на других улицах Ташкента).

На выделенной полосе также встречаются люди, подолгу сидящие в автомобилях. Они откидывают кресло и смотрят в телефон. Контролировать это некому.

Журналист поинтересовался у нескольких водителей, знают ли они о наличии здесь выделенной полосы. Большинство из них делали вид, что не знают об этом, хотя стояли прямо перед буквой «А» на полосе или под знаком запрета остановки. Но после вопроса многие заводили машину и уезжали.

«Все паркуются, и я паркуюсь», — резко ответил один водитель.

«Да, нарушаю, а что мне ещё делать?» — спросил таксист, которого клиент попросил остановиться.

Другие проблемы

Буква «А» в некоторых местах уже плохо различима — из-за низкого качества асфальта она уже чёрная. Эта проблема присутствует практически по всему городу.

Если ехать в направлении Чорсу, после Цирка «выделенка» пропадает, водители здесь паркуются «ёлочкой», местами в два ряда. Тут стоит знак парковки, а вдоль улицы прогуливается парковщик в зелёной жилетке, помогая водителям парковаться.

Использование «выделенки» усложняется частыми пересечениями в местах заезда во дворы и к парковкам. Например, у Узбекского национального драмтеатра, как на фото ниже, сплошная линия прерывается, чтобы машины могли заезжать и выезжать.





Езде автобусов по «выделенке» также мешают люди, останавливающие такси. Нередко в ряд выстраивается сразу несколько машин. В результате водители автобусов вынуждены высаживать и забирать пассажиров за несколько метров от остановки и долго сигналить таксистам. Бороться с таксистами помогли бы видеорегистраторы в автобусах, внедрить которые обещают уже несколько лет.

«Выделенная полоса не просто так называется выделенной. Считается, что на неё нельзя заезжать, — рассказывал ранее в интервью „Газете.uz“ консультант проекта реконструкции улицы Навои Аркадий Гершман. — Проблема в том, что чем больше мы делаем разрывов под заезды во дворы, под парковки, тем менее выделенной она становится. И в какой-то момент она превращается просто в обычную полосу… Чтобы „выделенка“ была эффективной, должно быть минимум пересечений, поэтому нужно сокращать заезды во дворы и убирать парковку».

Чтобы сократить разрывы, во многих странах выделенные линии организуются по центру улицы. Примеры такой организации можно увидеть, скажем, в Алматы.





Выделенная линия для автобусов и троллейбусов на улице Тимирязева в Алматы.

Остановочные платформы там организованы также в центре улицы, к ним ведут пешеходные переходы шириной не более одной автомобильной полосы.





Просторная остановочная платформа и полоса для объезда автомобилей — обеспечены приоритет общественного транспорта и замедление трафика для повышения безопасности пешеходов.

На некоторых улицах выделенная линия организована после полосы для парковки машин.





Выделенная линия на односторонней улице Гоголя в Алматы (общественный транспорт едет в обе стороны).

Где высаживать пассажиров водителям такси, если остановка на всём протяжении улицы запрещена? Руководитель проектного офиса Мурад Абидов говорил, что на улице Навои места для высадки и посадки пассажиров планируется организовать после автобусных остановок.

Как видим, чтобы выделенные полосы заработали, нужно реализовать целый комплекс мероприятий и учесть множество факторов. С продолжением реконструкции улиц «выделенки» будут удлиняться, и властям и проектировщикам стоит учесть имеющиеся недочёты, чтобы не повторять их в дальнейшем.

Важным компонентом внедрения новой системы общественного транспорта должна быть информационная составляющая. Город должен больше общаться с жителями, информировать их обо всех нововведениях, рассказывать о преимуществах и напоминать об ответственности перед другими членами общества.