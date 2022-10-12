В последние годы в Узбекистане зимние периоды стали более теплыми и малоснежными, что характерно для среднеазиатских зим, отметили синоптики Узгидромета в предварительном прогнозе на зимние месяцы.

За последние 20 лет холодными и затяжными были зимы 2007−2008 годов и 2011−2012 годов, которые были на 3−4 градуса ниже среднеклиматических значений.

Температура воздуха в отдельные дни этих зим понижалась в Ташкенте ночью до -17 градусов, днем до -13 градусов. Такие погодные условия обычно вызваны прорывами холодного воздуха с Европейской территории России, реже с Урала, иногда даже с Западной Сибири, пояснили синоптики.

В самые теплые зимы 2003−2004 годов, 2008−2009 годов, 2009−2010 годов и 2021−2022 годов среднесезонная температура в Ташкенте превышала норму на 3−5 градусов. Самым теплым зимним сезоном в целом была зима 2015−2016 года, средняя температура зимы превышала норму на 5−6 градусов.

В самые теплые зимние периоды дневная температура воздуха может повышаться до +20…+23 градусов, в отдельные дни — до +25…+27.

«О прогнозе на предстоящую зиму говорить еще рано, но по анализу климатических данных и предварительных расчетов ведущих мировых центров зимний сезон 2022−2023 годов ожидается около и незначительно выше среднемноголетних значений, [возможен] дефицит осадков», — отметили синоптики.

В течение ожидаемой зимы не исключены периоды холодной погоды с понижением температуры до -10 градусов, по северу — до -20, что на 5−8 градусов ниже климатической нормы зимних месяцев.

Синоптики подчеркивают, что долгосрочные прогнозы носят ориентировочный характер и используются только для общей характеристики сезона в целом: выше или ниже нормы будет средняя температура сезона, больше или меньше нормы выпадет за сезон осадков. «Оправдываемость даже таких общих оценок не велика и не превышает 50−60%», — добавили в Узгидромете.