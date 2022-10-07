Правление Центрального банка Узбекистана в пятницу приняло решение перенести на неделю заседание по рассмотрению основной ставки — с 20 октября на 27 октября, сообщила пресс-служба регулятора.

В ЦБ отметили, что обновлённые прогнозы экономических перспектив международных финансовых организаций и макроэкономические показатели Узбекистана на третий квартал будут опубликованы во второй половине октября.

«Учитывая, что эти обновлённые показатели станут основой для разрабатываемого макроэкономического анализа и прогнозов, было определено, что очередное опорное заседание правления Центрального банка по рассмотрению основной ставки Центрального банка и утверждению концептуального плана основных направлений денежно-кредитной политики состоится 27 октября», — говорится в сообщении.

Это уже второй перенос заседания по рассмотрению ставки за год. В начале марта, спустя две недели после вторжения России в Украину, Центробанк отложил заседание из-за «необходимости проведения дополнительного анализа для оценки изменений в экономиках основных торговых партнёров».

В прошлом месяце ЦБ сохранил основную ставку на уровне 15%. Регулятор сообщил о сохранении рисков, которые могут оказать повышающее влияние на цены в ближайшие месяцы. Тем не менее, Центробанк не стал менять прогноз по инфляции на конец года.

Основная ставка ЦБ — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у ЦБ. Таким образом, основная ставка оказывает влияние на уровень процентных ставок в экономике, а также на потребительские и инвестиционные решения населения и бизнеса, которые в свою очередь влияют на внутренний спрос и инфляцию.