Центральный банк Узбекистана принял решение перенести заседание по рассмотрению основной ставки на 17 марта, сообщила пресс-служба регулятора.

Руководство ЦБ приняло решение отложить заседание, запланированное на 10 марта, с учётом «рисков внешнеэкономической конъюнктуры и высокой неопределённости».

«На фоне этого необходимо провести дополнительный анализ для оценки изменений в экономиках основных торговых партнёров и их влияние на экономику нашего государства», — говорится в сообщении.

По данным источника «Газеты.uz», правительство и регулятор не спешит делиться прогнозами и принимать меры, поскольку «ситуация меняется практически каждый час».

Финансист Отабек Бакиров также написал, что в эти дни «срок жизни любого анализа и прогноза сокращается с месяцев до недель, с недель до дней».

«Наихудшие сценарии становятся наиболее оптимальными сценариями, при этом ни одна модель не обеспечивает достойных ответов на быстро меняющуюся реальность. В этом смысле во многом и правильно, что [регулятор] не спешит принимать важные решения», — заявил он.

По его мнению, то, что Узбекистан не находится в одном экономическом пространстве с Россией, является большим плюсом.

«Если негативные явления в России уже на следующий день отражаются на экономике Казахстана и Кыргызстана, у нас есть несколько недель, чтобы принять меры, подготовиться, принять взвешенные решения по смягчению ситуации», — отметил он.

Председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов в октябре 2021 года пояснял, как курс рубля влияет на экономику Узбекистана. По его прогнозам, волатильность рубля отражается на экономике Узбекистана с отсрочкой в один-два квартала.

В январе правление Центробанка оставило основную ставку на уровне 14%. В ЦБ отмечали, что главным фактором инфляции в прошедшем году был значительный рост цен на продовольственные и топливно-энергетические товары. «Инфляционные процессы, изначально признанные временными, могут оказывать давление на цены в течение более длительного периода времени», — говорилось в сообщении регулятора.

Основная ставка ЦБ — один из ключевых инструментов денежно-кредитной политики. Она представляет собой процентную ставку, от которой отталкиваются все остальные ставки денежного рынка, по которым банки заимствуют средства друг у друга и у ЦБ. Таким образом, основная ставка оказывает влияние на уровень процентных ставок в экономике, а также на потребительские и инвестиционные решения населения и бизнеса, которые в свою очередь влияют на внутренний спрос и инфляцию.