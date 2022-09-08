Правление Центрального банка Узбекистана решило сохранить основную ставку на уровне 15%, сообщила пресс-служба регулятора.

В июле-августе годовой темп роста цен замедлился, но превышал показатели аналогичного периода прошлого года. Также инфляционные ожидания в экономике, несмотря на снижение по сравнению с высоким уровнем в мае, все еще составляют 14−15%.

В ближайшие месяцы сохраняются инфляционные риски, связанные с повышением совокупного спроса за счет дальнейшего роста экономической активности и увеличения сезонных денежных поступлений в сельском хозяйстве, энергоснабжением и предложением отдельных товаров на внутреннем рынке.

С учетом изложенного было принято решение не менять основную ставку. Это, в свою очередь, послужит смягчению воздействия монетарных факторов через сберегательный и кредитный каналы, поддерживая привлекательность активов в национальной валюте, отметили в ЦБ

Внутренние экономические условия

Экономическая активность остаётся стабильной на фоне стимулирующей фискальной политики, значительного роста объема внешнеторговых операций и увеличения объема кредитных вложений в экономику.

По результатам проведенного в августе опроса предприятий реального сектора экономики индекс экономической активности сформировался на более высоком уровне по сравнению с предыдущими месяцами и составил 55 пунктов.

В январе-августе банки выдали на 18% больше кредитов, в частности, домашним хозяйствам — на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Повышение пенсий и заработной платы, а также увеличение денежных переводов, в свою очередь, привели к увеличению совокупных денежных поступлений в сфере торговли и платных услуг в 1,3 раза.

Текущие неопределенности во внешних экономических условиях оказывает как положительное, так и отрицательное влияние на экономику страны. В то время как цены на глобальные логистические услуги продолжают расти, наблюдается относительное замедление роста цен на основные продовольственные товары, также снижение на некоторые их виды.

За восемь месяцев поступления от экспорта увеличились на 37%, а импортные платежи — на 27%, а объем денежных переводов — в 2,1 раза. Такая ситуация сбалансирует внутренний валютный рынок и положительно влияет на стабильность курса национальной валюты, указали в ЦБ.

Инфляция и инфляционные ожидания

Под влиянием внутренних и внешних экономических факторов, воздействующих на спрос и предложение на потребительских рынках, сохраняется повышенное давление на цены.

В августе годовой уровень инфляции составил 12,3%. В его структуре цены на продовольственные товары выросли на 16,3%, на непродовольственные товары и услуги — на 10,9% и 7,1% соответственно.

По итогам августа инфляционные ожидания населения на ближайшие 12 месяцев снизились до 15,3%, предпринимателей — до 14,1%, но остаются выше текущих темпов инфляции.

Также сформировавшийся в текущем году возрастающий тренд базовой инфляции свидетельствует о сохранении инфляционных рисков в экономике. Годовая базовая инфляция в августе составила 12,4%, а ее вклад в общую инфляцию увеличился до 9,4 процентных пункта.

Денежно-кредитные условия

В связи со снижением основной ставки на 2 процентных пункта в июне-июле и сохранением инфляции в рамках прогноза (12−14%) без существенных изменений, в экономике складываются «умеренно жесткие» денежно-кредитные условия.

Из-за снижения основной ставки уменьшились процентные ставки по депозитам в национальной валюте, которые в июле составили 20,8% для физических лиц и 17,2% для юридических лиц. При этом их объём вырос на 25,3% за последние 8 месяцев.

В августе продолжилось снижение процентных ставок по кредитам в сумах.

Риски и неопределенности

На внутреннем рынке сохраняется ряд рисков, связанных с формированием цен и совокупного внутреннего спроса.

Фискальные стимулы, направленные в предыдущие годы и продолжающиеся в текущем году, оказывают повышающее влияние на внутренние цены. В частности, возникает возрастающая динамика базовой инфляции за счет фундаментальных факторов и увеличивается ее вклад в общую инфляцию.

Сохранение логистических проблем, связанных с поставками продукции, и формирование высоких цен на основные импортные товары (в оставшуюся часть года в основном на непродовольственные товары) могут оказывать повышающее влияние на цены на потребительских рынках и в ближайшие месяцы.

Вместе с тем, дальнейшее оживление экономической активности в осенние месяцы и сезонный рост доходов в сельском хозяйстве будут формировать дополнительный спрос на внутреннем потребительском рынке до конца года. В осенне-зимний период рост спроса на некоторые виды топливно-энергетических товаров и средств отопления также вызывает опасения по поводу удорожания услуг транспорта и доставки.

ЦБ затрудняется давать макроэкономические прогнозы и оцени на фоне быстро меняющейся ситуации в глобальной экономике, ужесточения условий на международных финансовых рынках и неопределенностей, возникающих в связи с инфляционными процессами.

Ожидания по экономическому росту в мире и у торговых партнеров ухудшились по сравнению с предыдущими прогнозами, в ценах на основное сырье также наблюдается тренд к снижению. Это, в свою очередь, может повлиять на объем внешнего спроса в будущем.

С учетом текущих инфляционных процессов, денежно-кредитных условий, сохранения влияния импортной инфляции и высокой неопределенности, последние прогнозы по инфляции на конец года близко к нижней границе прогнозного коридора 12−14% остаются без изменений.

Следующее заседание правления ЦБ по рассмотрению основной ставки запланировано на 20 октября.