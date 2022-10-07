С момента объявления частичной мобилизации в России попытки незаконно вывезти деньги за рубеж выросли вдвое. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

В период с 20 по 30 сентября выявлено 557 фактов нелегального перемещения наличных средств через границу, что на 93% больше показателя за аналогичный период прошлого года. Общая сумма увеличилась на 63% — до 160,5 млн рублей (около $2,6 млн).

Речь идет о случаях недекларирования или недостоверного указания россиянами сумм перевозимых денег, а также о нарушении запрета на вывоз из России иностранной валюты свыше 10 тыс долларов. Как отметили в ФТС, под последнее подпало почти каждое второе нарушение за указанный период — 213 случаев.

«Рост числа нарушений связан с увеличением пассажиропотока. Также повлияла невозможность осуществления денежных переводов через банки и использования российских карт в ряде стран в связи с принятыми ими мерами недружественного характера», — подчеркнули в таможенной службе. Напомним, с 23 сентября обслуживание карт российской платёжной системы «Мир» приостановлено в Узбекистане.

В ФТС рассказали, что основной перемещаемой валютой по выявленным в конце сентября нарушениям стал российский рубль: на него приходится более 50% дел. Затем по популярности следуют евро и доллары США. Россияне чаще всего пытались перевезти деньги в Турцию, ОАЭ, Таджикистан и Узбекистан.

Например, в аэропорту Пулково была пресечена попытка незаконного вывоза россиянином денег в особо крупном размере в Узбекистан. В ручной клади гражданина оказалось свыше 6,5 млн рублей, которые в эквиваленте на дату перемещения через границу равны более 112 тыс долларов.

Гражданин не задекларировал эти деньги и не предоставил документы, подтверждающие их происхождение, говорится в данных службы. Ему грозит штраф в размере до 15-кратной суммы нелегально перевозимых активов или ограничение свободы на срок до четырех лет.

21 сентября президент РФ Владимир Путин объявил о частичной мобилизации в стране. На фоне этого решения почти за две недели Россию покинули примерно 700 тысяч человек, 200 тысяч из них уехали в Казахстан, выяснил Forbes.

Власти Узбекистана пока не сообщали о числе россиян, въехавших в стране с момента мобилизации.