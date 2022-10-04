Центральный банк Узбекистана опубликовал отчет о платежном балансе страны за первое полугодие 2022 года. В нем он приводит разбивку денежных переводов по странам, из которых они поступали.

Как мы писали ранее, за первые шесть месяцев года в страну поступили переводы на 6,53 млрд долларов, что на 3,2 млрд долларов (почти в 2 раза) больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 4,1 млрд долларов (в 2,7 раза) больше, чем в первом полугодии 2020 года.

Источник: ЦБ. Нажмите для увеличения

Основная часть валютного потока вновь приходится на страны СНГ. Из 6,5 млрд долларов более 5,3 млрд (свыше 80%) отправлено из России. Это в 2,4 раза больше, чем за аналогичный период 2021 года (2,24 млрд) и более чем втрое больше по сравнению с первым полугодием 2020 года.

Из других стран СНГ в первые шесть месяцев переведено всего 394 млн долларов. Так, из Казахстана перевели 327 млн долларов (+10% по сравнению с первым полугодием 2021 года, +51% по сравнению с первым полугодием 2020 года), из Кыргызстана — 33 млн (+18% и почти вдвое больше, соответственно).

Переводы из Украины уменьшились на 1 млн долларов по отношению к первому полугодию 2021 года, но все еще на 3 млн больше, чем в первые шесть месяцев 2020 года.

На оставшиеся страны СНГ в совокупности приходится лишь 24 млн долларов.

Из других стран мира в первом полугодии 2022 года в Узбекистан отправили денежных переводов на 831 млн долларов, рост по сравнению с первым полугодием 2021 года составил 11%, 2020-го — 40%.

Напомним, по данным Всемирного банка, поступления денежных переводов составили в Узбекистане 13% от ВВП страны в 2021 году.