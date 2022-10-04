Инфляция в потребительском секторе Узбекистана в сентябре составила 1,03%, следует из отчёта Государственного комитета по статистике.

Это наименьший показатель за сентябрь минимум за последние шесть лет (данные до 2016 года на сайте Госкомстата найти не удалось). В частности, в том же месяце 2021 года цены выросли на 1,09%, 2020 года — на 1,4%, 2019 года — 1,3%, 2018 года — 1,8%, 2017 года — 1,3% и 2016 года — 1,4%.





При этом за девять месяцев с начала года рост цен достиг 8,1% при среднемесячном значении 0,9%, что больше показателей предыдущих лет (2021 год — 0,6%, 2020 год — 0,7%).

Годовая инфляция по сравнению с сентябрем 2021 года увеличилась до 12,2% (в предыдущие годы было 10,7% и 11,7%). Центральный банк ранее сообщил о сохранении рисков, которые могут оказать повышающее влияние на цены в ближайшие месяцы. Речь идёт о возможном сохранении логистических проблем, связанных с поставками продукции, и формировании высоких цен на основные импортные товары.

Тем не менее, регулятор не стал менять прогноз по инфляции на конец года — близко к нижней границе прогнозного коридора 12−14%.

Инфляция в августе в разных странах за месяц, с начала года и за 12 месяцев. Источник: Госкомстат.

Лидером по росту цен за прошлый месяц стали продовольственные товары — 1,4% (с начала года — 10%, за 12 месяцев — 16,6%). Непродовольственные товары прибавили в цене 0,7% (7,9% и 10,9%), услуги — 0,4% (4,8% и 6,4%).

Сезонное снижение цен на плодоовощную продукцию в сентябре было зафиксировано лишь в группе «Фрукты и орехи», которые стали дешевле на 1,7%. Овощи, клубнеплоды и зернобобовые за месяц стали дороже на 1,3%.

Инфляция в годовом выражении в разрезе разных отраслей.

Молоко в сентябре подорожало на 2,2% (за 12 месяцев — на 20,7%), яйца — на 2,1% (16,4%), рис и рисовая сечка — на 2,6% (17,7%), говядина — на 1,9% (6,5%), пшеничная мука — на 1,6% (48,4%), сахар — на 1,2% (66,2%).

Определяющее влияние на уровень цен фруктов и овощей продолжает оказывать сезонный фактор, отмечает Госкомстат. Лидером по росту цен за месяц стали помидоры, которые прибавили в цене 36%, баклажаны — 23,9%, огурцы — 17,4%, болгарский перец — 7,5% и другие.

Наиболее ощутимое снижение цен за месяц произошло на лимоны (-8%), виноград (7,9%) и лук (7,2%).





С начала года наиболее сильно подорожал репчатый лук — в 1,7 раза. Лук также лидирует по росту цен в годовом выражении ­- 2,2 раза.

Самое ощутимое снижение цен отмечено на баклажаны, которые за три первых квартала стали дешевле на 54,3%, а также морковь — 29,6%.

Одежда за девять месяцев в среднем подорожала на 6%, обувь — 6,4%, мебель — 8,4%, бытовые приборы — 6,8%.

Прочие услуги в области здравоохранения прибавили в цене сразу 4%, в том числе услуги медицинских лабораторий — 4,1%, в области диагностической визуализации — 3,6%. С начала года средние цены на лекарства выросли на 11%, на услуги по амбулаторному лечению — 10,4%.

В сфере транспорта за первы месяц осени в лидеры по росту цен вышли услуги по перевозке товаров — 11,7%, в том числе курьерские услуги по доставке посылок — 42,7%, прочие услуги по перевозке товаров — на 0,9%. Сдерживающим фактором послужило снижение цен на горючее для автомобилей (в пределах 1,3−6,6%).

За месяц аренда жилья подорожала в среднем на 4,1%, с начала года — 8,6%.

Готовая пища в кафе подорожала за месяц на 3,1% (с начала года — 15,4%), а гостиничное обслуживание стало дороже на 12,2% за девять месяцев.