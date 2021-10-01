В сентябре товары и услуги на потребительском рынке в среднем стали дороже на 1,1%, говорится в отчёте Государственного комитета Узбекистана по статистике. С начала года повышение цен в потребительском секторе составило 5,9% при среднемесячном значении 0,6%.

Лидерами по росту цен и тарифов за месяц стали платные услуги населению, которые в среднем подорожали на 1,5%. Продовольственные товары за этот же период прибавили в цене на 1,2%, непродовольственные товары — на 0,7%.

В целом за первые девять месяцев года лидерство по росту цен удерживают продовольственные товары (6,7%). Непродовольственные товары за указанный период стали дороже на 4,9%, услуги — на 6,1%.

В годовом выражении продовольственные товары в сентябре 2021 года подорожали на 14,4%, став лидером по росту цен среди трёх основных групп. Непродовольственные товары с сентября 2020 года прибавили в цене на 7,7%, услуги — на 8,7%.

Продукты питания и безалкогольные напитки

Из основных групп товаров в тройку лидеров по росту цен за три квартала 2021 года вошли масложировая продукция (в 1,2 раза), мясная продукция (9,5%), а также сахар, кондитерские изделия и десерты (8,6%).

В годовом выражении значительно дороже стала масложировая продукция (в 1,4 раза), овощи, клубнеплоды, плантайны и зернобобовые (25,9%), фрукты и орехи (16,6%), сахар, кондитерские изделия и десерты (16%).

Из плодоовощной продукции значительнее всего за месяц цены повысились на капусту (28,8%), редьку (16,3%), лук (16,2%), баклажаны (15,1%), помидоры (14%) и огурцы (12,4%). Самое ощутимое снижение цен зафиксировано на виноград (-9,3%), морковь (-8%), гранаты и яблоки (-5,3%).

По росту цен как с начала года, так и в годовом выражении со значительным отрывом лидирует морковь (в 2,5 раз с начала года и в 2,3 раза к сентябрю 2020 года), по их снижению — болгарский перец (-75,5% с начала года и -23,9% к сентябрю 2020 года).

Алкогольные напитки за месяц стали дороже на 1,8%, в том числе спиртные напитки и ликёры — на 2,1%, вино — на 1,9%, пиво — на 0,5%. Табачные изделия также за этот период подорожали на 0,4%.

В годовом выражении алкогольные напитки в среднем подорожали на 10,1%, табачные изделия — на 13,6%. Спиртные напитки и ликёры, по сравнению с сентябрем 2020 года, стали дороже на 12%, вино — на 7,2%, пиво — на 6%.

Жилищные услуги, вода, электричество, газ и другие виды топлива

Плата за аренду жилых помещений за месяц повысилась на 2%, что является максимальным значением за прошедшие три квартала. В то же время цены и тарифы на основные виды коммунальных услуг сохранились на уровне предыдущего месяца. Материалы для обслуживания и ремонта жилья за месяц стали дороже на 0,7%, услуги слесарей, сантехников, электриков и маляров — на 1,6%.

Предметы домашнего обихода, домашняя техника и обслуживание жилья

В тройку лидеров по росту цен за месяц вошли услуги по пошиву текстильных изделий, используемых в домашнем хозяйстве (2,7%), ремонту и установке бытовых приборов (1,8%), стирке и чистке ковров и ковровых изделий (1,7%).

В целом за три квартала года первенство по росту цен принадлежит услугам по дезинфекции и уничтожению вредителей (15,2%), а в годовом выражении — услугам по стирке и чистке ковров и ковровых изделий (15,5%).

Здравоохранение

Стоматологические услуги стали дороже на 1,3%, стационарные лечебные и реабилитационные услуги — на 1,2%, услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий, а также вспомогательная продукция — на 1%, лекарственные средства и продукция медицинского назначения — в среднем на 0,6%. Услуги по диагностической визуализации и медицинских лабораторий стали лидерами по росту цен как с начала года (9,5%), так и по отношению к сентябрю 2020 года (13,9%).

Транспорт

Ключевым инфляционным фактором выступил рост цен на топливо и смазочные материалы, которые за месяц подорожали на 1,6%. При этом бензин за месяц прибавил в цене на 1,1%, пропан — на 6,9%. Техническое обслуживание и ремонт личных транспортных средств за этот же период стали дороже на 2%, курьерские услуги и услуги по доставке посылок — на 7,8%, услуги по перевозке (переезду) и хранению, а также прочие услуги, связанные с транспортными средствами, — в среднем на 1,2%.

С начала года наиболее выраженным рост цен был на бензин (28,2%) и пропан (27,3%), а также на услуги по техническому обслуживанию и ремонту личных транспортных средств (11%). В годовом выражении ярче всего инфляционные процессы проявились в росте цен на бензин и пропан (в 1,4 раза).

Отдых, спорт и культура

По росту цен за месяц, со значительным отрывом, лидируют услуги по аренде учебников и учебных пособий (25,3%), а также услуги кинотеатров (13,2%). Два указанные вида услуг также являются лидерами по росту цен относительно конца 2020 года (прирост цен соответственно на 25,3% и 23,4%).

В годовом выражении первенство по росту цен продолжают удерживать услуги по аренде учебников и учебных пособий, которые, относительно сентября прошлого года, стали дороже в 1,7 раза.

Рестораны и гостиничное обслуживание

Готовая пища в кафе и столовых за месяц стала дороже в пределах 1,5−1,8%, в заведениях быстрого питания — на 1,5%. Услуги отелей, гостиниц и аналогичное гостиничное обслуживание за этот же период в среднем по республике подорожали на 3,1%, в то время как стоимость услуг центров отдыха повысилась лишь на 0,7%.

Лидерство по росту цен как за январь-сентябрь текущего года, так и по отношению к сентябрю 2020 года удерживают услуги центров отдыха, которые, соответственно, подорожали на 18,2% и 21%.

Бытовые товары и услуги, социальная защита

Из бытовых товаров и услуг, а также прочих предметов личного пользования, как и месяцем ранее, лидерство по росту цен за месяц удерживают услуги парикмахерских (3,2%). Из прочих услуг значительнее других подорожали услуги правового характера (10,2%), что, в немалой мере, связано с повышением размеров минимальной заработной платы и базовой расчетной величины.

Ведущую позицию по росту цен за январь-сентябрь 2021 года занимают услуги правового характера (22,8%), а относительно сентября прошлого года ощутимее других стали дороже услуги парикмахерских (21,6%).