Счетные комиссии опубликовали первые итоги референдумов о вхождении в состав России, проведенных в самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках, а также занятых российскими войсками Запорожской и Херсонской областях Украины.

Данные приводит РИА Новости:

по Запорожской области за вхождение в состав России — 98,19% (после обработки 18% голосов);

по ДНР за — 98,27% (20,64% голосов);

по ЛНР за — 97,83% (21,11% голосов);

по Херсонской области за — 97,63% (27% голосов).

Напомним, 20 сентября местные власти регионов Украины, находящихся под контролем России, одновременно выступили с инициативой о проведении референдумов по вхождению в состав РФ. Голосование проходило с 23 по 27 сентября. Президент России Владимир Путин ранее уже заявил, что намерен поддержать результаты референдумов о присоединении к РФ.