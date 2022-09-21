Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины на референдумах. Такое заявление сделал в ходе своего обращения президент РФ Владимир Путин.
«Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу», — сказал Владимир Путин.
Напомним, местные власти регионов Украины, находящихся под контролем России, — самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей Украины — 20 сентября выступили с инициативой о проведении референдумов по вхождению в состав РФ.
Планируемые даты проведения референдумов во четырех регионах — с 23 по 27 сентября.
bah bah
Ускорил срок ухода сам себе, народ этого не поддержит (кроме своей группировки в Думе)! Чего только не принесёт “мобилизация“ населения под “ строгую уголовную ответственность“!
Shomurot Bavanov
А что тут не понятного намсамом деле путин именно этого ожидал и спланировал, не зря он говорить что всё идёт по намеченному графику и по плану. Такого исхода этого политической игры не понять не возможно всем разумным людям.