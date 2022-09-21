Россия поддержит решение, которое примут жители Донбасса, Запорожской и Херсонской областей Украины на референдумах. Такое заявление сделал в ходе своего обращения президент РФ Владимир Путин.

«Россия не может отдать близких ей людей на растерзание палача и не откликнуться на их стремления определять свою судьбу», — сказал Владимир Путин.

Напомним, местные власти регионов Украины, находящихся под контролем России, — самопровозглашенных Луганской и Донецкой народных республик, Запорожской и Херсонской областей Украины — 20 сентября выступили с инициативой о проведении референдумов по вхождению в состав РФ.

Планируемые даты проведения референдумов во четырех регионах — с 23 по 27 сентября.