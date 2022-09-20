Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник 20 сентября подписал закон о референдуме по вопросу вхождения в состав России, сообщило РИА Новости. Документ уже вступил в силу.

Как ожидается, референдум о вхождении ЛНР в состав России пройдёт с 23 по 27 сентября.

В самопровозглашённой Донецкой народной республике референдум запланирован на эти же даты, соответствующий закон приняли местные депутаты.

В этот же день в Херсонской области, занятой российскими войсками в марте, Общественный совет региона обратился к его главе Владимиру Сальдо с инициативой «немедленно провести референдум о признании субъектом РФ».

«Рассмотрев обращения общественных организаций и жителей региона, руководство администрации Херсонской области приняло решение о проведении референдума по вхождению […] в состав Российской Федерации», — в свою очередь, заявил Владимир Сальдо. Как стало известно позже, референдум в Херсоне назначен также на 23−27 сентября.

Ещё одно подобное заявление от общественной организации поступило во вторник в Запорожской области, большая часть которой была занята войсками РФ весной.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие члены организации обратились к главе администрации Запорожья Евгению Балицкому с просьбой как можно скорее провести референдум о присоединении к России.

Спикер Государственной думы России Вячеслав Володин заявил, что законодательный орган поддержит выбор жителей Донбасса, если они проголосуют за вхождение в состав России.

«И если в ходе прямого волеизъявления они выскажутся, что хотят быть в составе России, коллеги, мы их поддержим. Вы согласны с этим? И они должны это понимать сегодня, что мы ждём от них свободного волеизъявления», — подчеркнул Владимир Володин в ходе пленарного заседания во вторник.

Как сообщалось ранее, Госдума РФ на этом же заседании приняла поправки, согласно которым отягчающим обстоятельством при преступлениях против военной службы будет считаться период мобилизации или военного положения. В этом случае ужесточается ответственность за неисполнение воинского приказа, дезертирство и уклонение от службы.

«Ни фейковые „референдумы“, ни гибридная „мобилизация“ ничего не изменят. Россия как была, так и остается государством-агрессоров, которое незаконно оккупирует часть украинской земли. Украина имеет полное право освободить свои территории и будет освобождать их, что там ни говорили в России», — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, комментируя последние события в РФ.