В международном аэропорту Самарканда с 1 октября будет введён режим «открытого неба», сообщила пресс-служба Министерства транспорта.

Решение принято для повышения туристического потенциала страны, полноценного использования возможностей аэропорта и развития конкурентной среды на рынке авиаперевозок, говорится в сообщении.

Введение режима «открытого неба» означает снятие для иностранных авиакомпаний ограничений на рейсы и направлений перелётов в соответствии с международным правом. Теперь зарубежные авиаперевозчики смогут летать в Самарканд, независимо от наличия или отсутствия межправительственного соглашения о воздушном сообщении.

Авиационные власти других государств уже уведомлены о переходе воздушной гавани на новый порядок приёма рейсов.

Режим открытого неба позволяет приземляться в аэропортах самолетам авиаперевозчиков, которые не зарегистрированы в стране. Всего существует девять категорий режима открытого неба, это так называемые степени свободы воздушного пространства. Пятая дает право на полет между двумя иностранными государствами в ходе перелета, который начинается или заканчивается в своей стране (например, дальнемагистральный рейс Дубай — Ларнака — Мальта — Ларнака — Дубай, выполняемый авиакомпанией из ОАЭ).

В 2020 году сообщалось, что с 1 августа сроком на два года до конца сезона «Зима 2022/2023» вводится режим «Открытое небо» с возможностью пролонгации или изменения условий в аэропортах Карши, Нукуса, Термеза, Бухары, Навои, Ургенча, Андижана, Ферганы, Намангана и Самарканда с применением пятой свободы воздуха. По её словам, хабовый аэропорт, которые могут осуществлять подвозы пассажиров из других стран, есть только в Ташкенте. Она отметила, что пятая свобода работает пока только для грузовых перевозок.

Однако председатель правления компании Uzbekistan Airports Рано Джураева в интервью проекту Alter Ego отметила, что «пятая свобода воздуха» в местных аэропортах не работает.

В апреле 2021 года вице-премьер, министр туризм и культурного наследия Азиз Абдухакимов отмечал, что турпотенциал Самарканда используется всего на 5%. Он рассказал, что новый аэропорт города, который будет работать в режиме открытого неба, поможет это исправить — прежде всего, снижением цен на авиабилеты.

В понедельник президент заявил о необходимости эффективно использовать новый аэропорт и другую инфраструктуру в Самарканде, назвав город «новыми воротами туризма» страны.

Он поручил Минтранс уведомить авиационные власти всех стран об отмене всех ограничений для рейсов зарубежных авиакомпаний в аэропорту Самарканда и договориться об открытии сюда из стран Европы, Азии, Америки, арабских государств, а также соседних стран минимум 10 ежедневных рейсов.